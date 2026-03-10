İsrail: Sonsuz Savaş İstemiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail: Sonsuz Savaş İstemiyoruz

10.03.2026 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gideon Sa'ar, İran'a saldırıların sona ermesini ve diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İran'a yönelik devam eden saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "Sonsuz bir savaş istemiyoruz" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Sa'ar, İran'a yönelik devam eden saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, saldırıları sona erdirmek için doğru zamanın geldiğini düşündüklerinde ABD ile bu konunun istişare edileceğini belirterek, "Sonsuz bir savaş istemiyoruz" dedi.

Sa'ar, "İsrail'in hedefinin İran'ın İsrail'e yönelik uzun vadeli varoluşsal tehditlerini ortadan kaldırmak" olduğunu iddia etti.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'e değinen Sa'ar, Hamaney'in suikast sonucu öldürülen İran'ın eski dini lideri olan babası Ali Hamaney'den daha az aşırılıkçı olmadığını savundu.

Sa'ar, İran'da rejim değişikliğinin saldırıların ardından gerçekleşebileceğini iddia ederek, "Kısmi sonuçlarla bu fırsatı kaçırmamalıyız. Bu nedenle, biz ve ortaklarımız durmanın uygun olduğunu düşündüğümüz ana kadar devam edeceğiz" dedi.

Sa'ar, ayrıca uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İran ile tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail: Sonsuz Savaş İstemiyoruz - Son Dakika

İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı’ndan geçebilir İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir
Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı
Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı Trump görüntülere rağmen ’’Görmedim’’ dedi Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen ''Görmedim'' dedi
Bangladeş’te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu Bangladeş'te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu
İran, Bahreyn’in başkenti Manama’yı vurdu: 1 ölü, çok sayıda yaralı İran, Bahreyn'in başkenti Manama'yı vurdu: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı

21:57
Beyaz Saray: Trump askeri hedeflere ulaştığında ve İran koşulsuz teslim olduğunda savaş sona erecek.
Beyaz Saray: Trump askeri hedeflere ulaştığında ve İran koşulsuz teslim olduğunda savaş sona erecek.
21:02
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk
Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
20:43
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 22:11:56. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail: Sonsuz Savaş İstemiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.