İşsizlik Oranı Tek Haneli Seyrini Sürdürüyor - Son Dakika
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İşsizlik Oranı Tek Haneli Seyrini Sürdürüyor

04.06.2026 13:42
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, işsizlik oranının Nisan'da %8,2 ile 36. ayını doldurduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nisan ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranının yüzde 8,2 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 36'ncı aya taşıdığını belirtti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından nisan ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin yaptığı paylaşımda, kararlılıkla uygulanan politikalar sayesinde, işsizlik oranının tek haneli seviyesini sürdürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2026 yılı Nisan ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,2 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 36'ncı aya taşımıştır. Gençlerde işsizlik oranı geçen senenin aynı ayına göre 1,4 puan, kadınlarda ise 0,6 puan azalarak sırasıyla yüzde 14,5 ve yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gerginliklerin makroekonomik dengeler ve reel ekonomimiz üzerindeki geçici etkilerini sınırlamak için kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bunun yanı sıra potansiyel işgücünün ekonomiye aktif katılımını artırmak ve eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek amacıyla yapısal reform adımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, bir taraftan işgücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına uyumunu güçlendiren politikaları hayata geçirirken diğer taraftan da küresel üretim ve ticaret ağlarındaki dönüşümün sunduğu fırsatlardan etkili şekilde yararlanarak Türkiye'yi üretimde ve yatırımda bölgesel merkez konumuna taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Yılmaz, "Makroekonomik istikrarı güçlendiren, üretim ve ihracatta katma değeri artıran ve ülkemizin küresel ticaret içindeki konumunu ileriye taşıyan politikalarla sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi, ekonomik dayanıklılığı artırmayı ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı biçimde yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Nisan 2024-Nisan 2026 tarihlerindeki mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranına ilişkin grafiğe de yer verildi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika İşsizlik Oranı Tek Haneli Seyrini Sürdürüyor - Son Dakika

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