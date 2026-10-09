Erdoğan: Adalet anlayışı hepimizde aynı

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yasama, yargı süreçlerimiz ne kadar farklı olursa olsun Adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce aynıdır" dedi.