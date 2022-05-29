İstanbul'da fetih coşkusu - Son Dakika
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İstanbul'da fetih coşkusu

29.05.2022 17:00

İstanbul'da fetih coşkusu İstanbul'un fethinin yıldönümünde Atatürk Havalimanı Millet bahçesinde fidan dikme etkinliği düzenleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri bahçeli alana geldi İstanbul Fethi'nin 569.

İstanbul'da fetih coşkusu

İstanbul'un fethinin yıldönümünde Atatürk Havalimanı Millet bahçesinde fidan dikme etkinliği düzenleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri bahçeli alana geldi

İSTANBUL - İstanbul Fethi'nin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından dikildi. Alanda coşkuyla karşılanan Erdoğan çifti, diktikleri fidanlara can suyu verdi.

İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamalarının adresi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oldu. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne fidan dikimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Eşi ile birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidanları diken Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra fidanlara can suyu verdi. Alana İstanbul'un 1453'te fethedilmesini simgeleyen 145 bin 300 ağaç dikileceği öğrenildi.

Fetih kutlamalarının gerçekleştirilmesi için Atatürk Havalimanı'nda kurulan alan da tamamen doldu. Binlerce İstanbullu İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde yapılan kutlamalara katılmak için Atatürk Havalimanı'na akın etti. Fetih coşkusu solotürk uçuş gösterisi, konserler ve mehteran gösterileriyle başladı.

Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katılıyor.

İstanbul'da fetih coşkusu
İstanbul'da fetih coşkusu
İstanbul'da fetih coşkusu
İstanbul'da fetih coşkusu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İstanbul'da fetih coşkusu - Son Dakika


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