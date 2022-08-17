Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı - Son Dakika
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Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı

17.08.2022 18:02
Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta yer alan Kıraç Osman Gazi Mahallesi'nde stant açan İYİ Partililer, 25 kişilik grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, partileri dövdükten sonra olay yerinden kaçtı.

Saat 16.40 sularında, Esenyurt Kıraç Osmangazi Mahallesi'nde İYİ Parti'nin karavanına yönelik saldırı düzenlendi.Saldırganlar arasında, bölgede esnaf ziyareti yapan MHP'li şahısların da olduğu iddia edildi.

İKİ İYİ PARTİLİ YARALANDI

Olayda, iki İYİ Partili yaralandı. Yaralananlardan biri ayakta tedavi edilirken, durumu diğerine göre daha kötü olan bir diğer yaralı hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldıran 25 kişi, partilileri öldüresiye dövdü

ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Yaralanan isimlerin Esenyurt İlçesi Bölge Teşkilat Başkanı Uğur Ayrım ve Kıraç Osmangazi Mahalle Başkanı Oktay Erol olduğu öğrenildi. İlçe Başkanı Hakan Akkuş ve partililerin, Emniyet'teki işlemlerini sürdürüyor.

Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldıran 25 kişi, partilileri öldüresiye dövdü

Kaynak: MedyaAnkara



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Son Dakika Politika Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı - Son Dakika
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