Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı

Saat 16.40 sularında, Esenyurt Kıraç Osmangazi Mahallesi'nde İYİ Parti'nin karavanına yönelik saldırı düzenlendi.Saldırganlar arasında, bölgede esnaf ziyareti yapan MHP'li şahısların da olduğu iddia edildi.

İKİ İYİ PARTİLİ YARALANDI

Olayda, iki İYİ Partili yaralandı. Yaralananlardan biri ayakta tedavi edilirken, durumu diğerine göre daha kötü olan bir diğer yaralı hastaneye kaldırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Yaralanan isimlerin Esenyurt İlçesi Bölge Teşkilat Başkanı Uğur Ayrım ve Kıraç Osmangazi Mahalle Başkanı Oktay Erol olduğu öğrenildi. İlçe Başkanı Hakan Akkuş ve partililerin, Emniyet'teki işlemlerini sürdürüyor.

Kaynak: MedyaAnkara







