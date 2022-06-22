İstanbul Finans Merkezi Kanunu Genel Kurul'da kabul edildi - Son Dakika
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İstanbul Finans Merkezi Kanunu Genel Kurul'da kabul edildi

22.06.2022 23:40
İstanbul Finans Merkezi Kanunu Genel Kurul'da kabul edildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, İstanbul Finans Merkezi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, İstanbul Finans Merkezi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen teklif; Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalarla ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek ve bu sayede İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Teklife göre, İFM'de tüm altyapı ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız bölümlerin ve alanların kiralanması ile kamuya ait olan ve imar planında belirlenen fonksiyonlar doğrultusunda ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç olmak üzere umumi hizmetlere ayrılmış yol, meydan, yeşil alan, park ve benzeri yerlere dair her türlü yönetim faaliyeti 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafından gerçekleştirilecek. İFM'de gerçekleştirilecek iş ve işlemlerin tek elden takibini yapmak ve tek durak büroda yer alan kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla tek durak büro, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından sevk ve idare edilecek.İFM'de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair işlemler her türlü harçtan ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna olacak. En az 3 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanacak.

İFM'de bulunan taşınmazlar, yalnızca projesinde ve yönetim planında belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek. İFM'de her tür ve ölçekteki mekansal plan, parselasyon planı, arsa ve arazi düzenlemesi, jeolojik ve jeoteknik etüt, mikro bölgeleme, harita ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.


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Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul Finans Merkezi Kanunu Genel Kurul'da kabul edildi - Son Dakika

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