İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \'\'Başını ezelim\'\' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
23.02.2026 13:10
Galatasaray-Konyaspor maçına sanal bahis yapan bir kişi, aracını sattıktan sonra elindeki parayla oynadığı bahisler sonucu yaklaşık 1 milyon lira kaybettiğini açıkladı. Bu paylaşımdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri yeniden gündeme geldi.

Galatasaray-Konyaspor maçına sanal bahis oynayan bir kişi, yaklaşık 1 milyon lira kaybettiğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan mesajında aracını sattıktan sonra elindeki tüm parayı maça yatırdığını anlatan kişi, kısa sürede büyük bir maddi kayıp yaşadığını ifade etti.

"2 SAATTE ARABAMI KAYBETTİM"

Paylaşımda, aracını sattığını ve istediği aracı almak için para biriktirdiğini belirten kişi, maç için 230 bin lira bahis yaptığını, ardından kaybını telafi etmek amacıyla daha yüksek meblağlar oynadığını aktardı. Toplamda yaklaşık 970 bin lirayı kısa sürede kaybettiğini söyleyen kişi, "2 saatte arabamı kaybettim" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

ERDOĞAN'IN MESAJI AKILLARA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada sanal bahis ve kumarın toplumsal risklerine dikkat çekmişti. Erdoğan, "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk. Bilhassa bağımlılık denilen modern zaman vebasının başını erkenden ezmesek, Allah korusun yarın daha derin sosyal krizlerle karşılaşabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika Politika

