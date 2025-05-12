İşte terör örgütü PKK'nın ''Silahları bırakıyoruz'' dediği an - Son Dakika
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Politika

İşte terör örgütü PKK'nın ''Silahları bırakıyoruz'' dediği an

İşte terör örgütü PKK\'nın \'\'Silahları bırakıyoruz\'\' dediği an

Terör örgütü PKK, 12. kongresinin ardından yayımladığı bildiride kendini feshettiğini ve silahlı mücadeleyi sonlandırdığını duyurdu. Açıklamada, kalıcı barış ve demokratik çözüm için TBMM ile tüm siyasi ve toplumsal aktörlere çağrıda bulunuldu. Bu karar, Türkiye'de terörle mücadelede tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

12.05.2025 09:57
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Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır mücadele ettiği terör sorununda kritik bir gelişme yaşandı. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda son dönemde atılan adımların ardından, terör örgütü PKK'nın 12. kongresi geçtiğimiz günlerde yapıldı. Örgüt, bugün yayımladığı sonuç bildirgesinde kendini feshettiğini ve silahlı mücadeleyi sonlandırdığını açıkladı.

TÜM KURUM VE KESİMLERE ÇAĞRI

Kongre sonrası yapılan açıklamada, örgütün aldığı fesih kararının kalıcı barış ve demokratik çözüm süreci için zemin oluşturduğu savunulurken, Türkiye'deki tüm kurum ve kesimlere çağrıda bulunuldu. Bildiride, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere hükümet, muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerine "barış sürecine katkı" çağrısı yapıldı.

TERÖRLE MÜCADELEDE DÖNÜM NOKTASI

Açıklamada, TBMM'nin bu kritik süreçte "tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi" gerektiği belirtilirken, toplumsal barışın inşasında sadece siyasi aktörlerin değil; akademisyenlerden sanatçılara, işçi sendikalarından gençlik hareketlerine kadar tüm kesimlerin rol alması gerektiği ifade edildi. Bu açıklama, Türkiye'de terörle mücadelenin seyrinde önemli bir dönüm noktası olarak yorumlanırken, gözler sürecin nasıl işleyeceğine ve atılacak siyasi adımlara çevrildi.

İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

Kongre sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kongremizin aldığı PKK'nin fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Aynı şekilde hükümet ve ana muhalefet partisi başta olmak üzere mecliste temsili bulunan tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, din ve inanç topluluklarını, demokratik basın kuruluşlarını, kanaat önderlerini, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, işçi-emekçi sendikalarını, kadın-gençlik örgütlerini, ekolojist hareketleri sorumluluk altına girerek barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz."

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Son Dakika Politika İşte terör örgütü PKK'nın ''Silahları bırakıyoruz'' dediği an - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Bahattin Eser:
    Sizde bunu yediniz demi tamamen göz boyama bu zamana kadar bu canlar bu evlatlara ne olucak , birde temmuzda ara zam yaptı mı al sana bi 5 sene daha AKP ah milletim ah gözünüzü acın artık 203 310 Yanıtla
  • barış özcan:
    Vatana millete hayırlı olsun inşallah. 333 61 Yanıtla
  • Mustafa Aldemir:
    Devlet Bahçeli büyük adamsın 171 118 Yanıtla
  • Elif.8801:
    inandık mı? 171 115 Yanıtla
  • ömer duman:
    buna inananın kuş kadar beyni yoktur 117 131 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Ortadoğu hep şavasla anılmak zorunda Birazda biz müslümanlar huzur içinde yaşayalım Huzurun güvenin oldugü yerde bolluk bereket olur 212 27 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    Hükümet devlet terörsüz bir Türkiye stratejisi politikası ürettiğinde CHP neden rahatsız oluyor ? CHP terörsüz bir Türkiyede siyaset yapamayacağınımı düşünüyor ? ChP kadar arzalı bir siyasal yapı dünyada yok. 108 92 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    apoya özgürlük adı altında milletin gazını almak için basın yoluyla pompalanan fake görüntüler ve haberler k.ırakta yıllardır eğitilip düzenli ordular oluşturuldu nedense basın bundan bahsetmiyor 89 72 Yanıtla
  • Abdullah Avcı:
    Bazı alçaklar hala bitmesine sevınmiyor ne olsun hep insanlar ölsün mü istiyorsunuz?? En kötü barış savaştan iyidir 108 45 Yanıtla
  • Osman A:
    Hepimiz kardeşiz.Bizim tek vatanımız burası,başka gidecek yerimiz yok.Zaman birbirimize sıkı sıkıya kenetlenmek ve milletçe ülkemizi şahlandırma zamanıdır.Bize bizden başka kimseden hayır yok. 95 14 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    yeter bitsin artık şu yorumlara bakıyorum cok kişi memnun degil ne istiyor sunuz savaş bitsin barış gelsin 65 22 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Reis , bahceli ve rahmetli sirri sureyya kral adamsiniz. Yeter artik bitsin bu dusmanlik. Bitmeyen istemeyen serefsi cok. Hepsi olumsuz yorumlarda bulusmus ama bitti artik. Yirtinin beter olun 47 28 Yanıtla
  • Abdullah Söylemez:
    bir Kürt olarak hayırlı olur inşallah vatanımıza milletimize 53 9 Yanıtla
  • M ALİ:
    Silah bırakma değil de isim değiştirme 30 19 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Sonra? 41 7 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    anayasa değişimi arada ki nareket devamı özerklik. adamların istediğini vermediyseniz neden bıraksınlar 24 11 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    yazacağımız o kadar söz var ama susturulmuş toplum olarak sadece susuyoruz 22 5 Yanıtla
  • Fatih Pehli:
    Aklın yolu bir, huzur ve refah birlik ve beraberlikten geçer. Din kardeşliğimizi unutmayalım, unutmayalım çatal kazık yere batmaz. 5 1 Yanıtla
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