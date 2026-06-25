İsveç Bakanı Bebekle AB Toplantısında - Son Dakika
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İsveç Bakanı Bebekle AB Toplantısında

25.06.2026 18:01
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Romina Pourmokhtari, bebeğiyle katıldığı AB toplantısında ebeveyn izni politikalarını vurguladı.

İsveç İklim ve Çevre Bakanı Romina Pourmokhtari, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) toplantısına 3 aylık bebeğiyle geldi.

Lüksemburg'da gerçekleştirilen AB Çevre Konseyi toplantısına sürpriz bir misafir katıldı. İsveç İklim ve Çevre Bakanı Romina Pourmokhtari, kadınları iş ve aile sorumlulukları arasında seçim yapmaya zorlamayan ebeveyn izni politikalarının faydalarını vurgulamak amacıyla toplantıya kucağında 3 aylık bebeği ile birlikte geldi. Pourmokhtari yaptığı açıklamada, "Hem görev başında bir bakan hem de görev başında bir anne olmak arasında seçim yapmak zorunda kalmamanın bir örneği olmaktan mutluluk duyuyorum. Avrupa'yı yaşamak için harika bir yer yapan birçok şey var. Bunlardan biri de toplantılara katılabilme ve çocuğumla ilgilenebilme imkanına sahip olmamız" diye konuştu.

Bir AB yetkilisi, ilk kez bir AB bakanlar toplantısına bir bebeğin katıldığını belirtti.

30 yaşındaki Pourmokhtari, 2022'de göreve başladığında İsveç tarihinin en genç bakanıydı.

İsveç, ülkenin yüksek vergi sistemiyle finanse edilen ve seçim kampanyasında siyasi bir tartışma konusu haline gelen dünyanın en cömert ebeveyn izni politikalarından birine sahip. Ebeveynler toplamda yaklaşık 16 ay ücretli izin alıyor. Bunun 90 günü her ebeveyn için ayrı ayrı kullanılıyor. Pourmokhtari kısa süre önce ebeveyn izninden döndü. Eşi de Eylül ayındaki seçimlere kadar izinde olduğu için Adam'a bakmak üzere Bakan Pourmokhtari ile birlikte Lüksemburg'a geldi. - LÜKSEMBURG

Kaynak: İHA

Politika, İsveç, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İsveç Bakanı Bebekle AB Toplantısında - Son Dakika

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