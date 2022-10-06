İsveç: "Kuzey Boru sabotaj ihtimali güçlendi" - Son Dakika
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İsveç: "Kuzey Boru sabotaj ihtimali güçlendi"

06.10.2022 18:41
İsveç: "Kuzey Boru sabotaj ihtimali güçlendi"

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç karasularında gerçekleşen 4 sızıntının sebebini araştıran İsveç Güvenlik Polisi, sabotaj iddialarının güçlendiğini ve soruşmanın devam ettiğini açıkladı.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç karasularında gerçekleşen 4 sızıntının sebebini araştıran İsveç Güvenlik Polisi, sabotaj iddialarının güçlendiğini ve soruşmanın devam ettiğini açıkladı.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç karasularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmiş ve sabotaj iddiası ortaya atılmıştı. İsveç Güvenlik Polisi, olay yeri incelemeleri sonucu sabotaj iddialarının giderek güçlendiğini açıkladı. İsveç Güvenlik Polisi, sızıntının gerçekleştiği yerde ele geçirilen materyallerin incelendiğini ve güvenlik çemberinin kaldırılmasının ardından soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, "Soruşturmanın sonucu birilerinin yargılanıp yargılanamayacağını belirleyecek" dedi. - HELSİNKİ

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İsveç: Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz sızıntılarında sabotaj şüphesi güçlendi İsveç: Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz sızıntılarında sabotaj şüphesi güçlendi Kuzey Akım 1 ve 2'deki sızıntılarda son durum Kuzey Akım 1 ve 2'deki sızıntılarda son durum
Kaynak: İHA

Baltık Denizi, Danimarka, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsveç: 'Kuzey Boru sabotaj ihtimali güçlendi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç: "Kuzey Boru sabotaj ihtimali güçlendi" - Son Dakika
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