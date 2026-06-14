İsviçre'de Nüfus Sınırı Referandumu - Son Dakika
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İsviçre'de Nüfus Sınırı Referandumu

14.06.2026 11:05
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İsviçreli seçmenler, nüfusun 2050'de 10 milyonu aşmaması için anayasa değişikliği oyluyor.

İsviçreli seçmenler, ülke nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyonu aşmamasını öngören anayasa değişikliği için sandık başına gidiyor.

İsviçre, ülke nüfusuna üst sınır getirilmesini öngören kritik bir referanduma gidiyor. İsviçreli seçmenler, ülke nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyonu aşmamasını öngören anayasa değişikliği için bugün oy kullanacak. Oylama sonuçlarının öğle saatlerinden itibaren açıklanmaya başlaması bekleniyor.

Nüfusun yüzde 27'sini yurt dışında doğmuş İsviçre sakinleri oluşturuyor

Göç, kamu hizmetleri üzerindeki baskı ve konut sorunu konusundaki endişelerden hareketle sağcı İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) sunduğu anayasa değişikliği, nüfusun 2050 yılına kadar 10 milyonu aşmamasını zorunlu kılacak. Teklifin kabul edilmesi halinde nüfusun 10 milyona ulaşması, İsviçre'nin Avrupa Birliği ile serbest iş gücü dolaşımı anlaşmasını feshetmesine yol açabilecek bir süreci başlatabilecek. Resmi nüfus tahminleri, halihazırda 9 milyonun üzerine çıkmış durumda olan ülke nüfusunun 2040'ların başında 10 milyon seviyesine ulaşma yolunda olduğunu gösteriyor. İsviçre'de nüfusun yüzde 27'sini yurt dışında doğmuş İsviçre sakinleri oluşturuyor.

Anketler, seçmenlerin yüzde 52 ile "hayır" yönüne kaydığını gösterirken, yüzde 45 oranında seçmen öneriyi destekliyor. Yüzde 3'lük kesim ise hala kararsız görünüyor. - BERN

Kaynak: İHA

Politika, İsviçre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İsviçre'de Nüfus Sınırı Referandumu - Son Dakika

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