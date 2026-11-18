İtalya'da parlamentonun, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayacak güvenlik kararnamesi değişikliğini yıl sonuna kadar onaylaması bekleniyor.

İtalya hükümeti, Avustralya, Brezilya, Yunanistan, Türkiye, Endonezya ve Malezya'nın ardından reşit olmayanlara yönelik sosyal medya kısıtlaması getirmeye hazırlanıyor. Parlamentonun, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayacak güvenlik kararnamesi değişikliğini yıl sonuna kadar onaylaması bekleniyor.

Değişikliğe göre, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açması tamamen yasaklanacak. 13-15 yaş arasındaki çocukların sosyal medya hesabı kullanmasına ise yalnızca hesaplarının ebeveynlerinden birinin hesabına bağlı olması şartıyla izin verilecek. Bağımsız sosyal medya hesapları 16 yaşından itibaren açılabilecek.

"Bir dönüm noktası olabilir"

Adı açıklanmayan parlamento kaynakları, değişikliğin onaylanmasının neredeyse kesin olduğunu belirtti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri'nden milletvekili Fabio Rampelli, yaptığı açıklamada, "Bu değişiklik, çocuklarının dijital bağımlılığıyla mücadele eden ebeveynler ve reşit olmayanlar açısından belirleyici bir dönüm noktası olabilir" ifadelerini kullandı.

Eğitim amaçlı uygulamalar kapsam dışında

Parlamentodaki görüşmeler sırasında değişikliğe ilişkin bazı düzenlemeler yapılabilecek olsa da mevcut taslakta eğitim amaçlı uygulamalar yasağın dışında tutuluyor. Değişikliğe göre, sosyal medya şirketlerinin kullanıcılarının yaşını doğrulaması gerekecek. İtalya İletişim Düzenleme Kurumu (AGCOM), kararnamenin yürürlüğe girmesinden itibaren dokuz ay içinde bu konuda uyulması gereken kuralları hazırlayacak.