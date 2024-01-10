 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti, 31 Mart seçimlerinde yetişkin kadrolarıyla milletin karşısında olacak - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti, 31 Mart seçimlerinde yetişkin kadrolarıyla milletin karşısında olacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Niğde İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'nin yetişkin ve yetkin kadrolarıyla milletin karşısında olacaklarını belirtti. Zorlu, seçim sonuçlarının İYİ Parti'ye büyük sorumluluk yüklediğini ve milletin uyarı mesajını aldıklarını ifade etti. İYİ Parti'nin Niğde belediye başkan adayı Naim Osman Erem de seçilmesi durumunda Niğde için çalışacağını vurguladı.

İYİ Parti, 31 Mart seçimlerinde yetişkin kadrolarıyla milletin karşısında olacak
10.01.2024 - 15:21,
Abone Ol

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "Bütün illerimizde, ilçelerimizde İYİ Parti'nin yetişkin, yetkin kadrolarıyla milletimizin karşısında olacağız." dedi.

Zorlu, partinin Niğde İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen Genişletilmiş İl, İlçe Başkanları Toplantısı'nda, genel seçimlerin ardından milletin Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır ekonomik ve siyasal koşullar nedeniyle İYİ Parti'ye büyük sorumluluk yüklediğini söyledi.

Son seçimlerden sonra milletin İYİ Parti'ye uyarı mesajı verdiğini aktaran Zorlu, bunu yaparken İYİ Parti'yi gözden çıkarmadığını, gelecek siyaset dönemi için yeniden değerlendirebileceği mesajını da verdiğini belirtti. Zorlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte hatta aylarda seçmenimizin, Niğde'deki bir seçmenimizin Naim Bey'in adaylığının ne kadar değerli olacağını hissedeceği bir sürece adım atacağız. Bunu hep birlikte yaşadığımız gün de İYİ Parti'nin inşallah 2028'de iktidar yolculuğunu hep birlikte görmüş olacağız. Bu kararımızın herhangi bir kesime tırnak içinde o kavramı bize isnat ettikleri için söylüyorum, bir düşmanlık, husumetle ilgisi yoktur. Kararımızın özbeöz gerekçesi, büyük Türk milletidir. Biz milletimizin sürekli bir tarafın kazanan, sürekli bir tarafın kaybeden olduğu, böyle bir tabloda yaşamasını istemiyoruz artık. Bu yanlış siyaset modeline karşı çıkıyoruz. Bu amaçla inşallah bütün illerimizde, ilçelerimizde İYİ Parti'nin yetişkin, yetkin kadrolarıyla milletimizin karşısında olacağız."

İYİ Parti'nin Niğde belediye başkan adayı Naim Osman Erem de seçilmesi durumda Niğde için çalışacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından program, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İYİ Parti, Türkiye, Niğde, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti, 31 Mart seçimlerinde yetişkin kadrolarıyla milletin karşısında olacak - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49
Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49 Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:56:52. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti, 31 Mart seçimlerinde yetişkin kadrolarıyla milletin karşısında olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement