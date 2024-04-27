İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın genel başkanlık adaylığından çekildi - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın genel başkanlık adaylığından çekildi

İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın genel başkanlık adaylığından çekildi

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın, genel başkanlık adaylığından çekildi. Akalın, ilk turda 327 oy almasına rağmen ikinci tur oylamasına katılmayacağını açıkladı. Akalın, siyasetin millet ve tabanla yapılacağını vurgulayarak delegelerin ferasetine güvendiğini belirtti.

27.04.2024 18:11
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İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın genel başkanlık adaylığından çekildi.

ATO Congresium'da toplanan kurultayda, genel başkanlık seçimi için yapılan ilk turda 327 oy alan Akalın, ikinci tur oylamasına katılmayacak.

İkinci tur oylaması sırasında açıklamada bulunan Akalın, 27 günde "öldü" denilen bir hareketi hep birlikte dirilttiklerini ifade etti.

Siyasetin millet ve tabanla yapılacağını belirten Akalın, "Bir irade ortaya koydu, bir fotoğraf verdi. Bu fotoğraftan benim okumam şudur ki delege 'Benim ferasetime güvenin' dedi. Ben bugüne kadar siyasi meşruiyetini taban siyaseti yaparak elde etmiş, otoriteye karşı mücadele etmiş bir dava arkadaşınız olarak delegemizin ferasetine inanıyorum. Bundan sonraki süreci de siz saygıdeğer, değerli delegelerimizin ferasetine takdim ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın genel başkanlık adaylığından çekildi - Son Dakika

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