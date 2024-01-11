 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti Aday Açıklamaları Nedeniyle İstifa Eden Belediye Başkanı - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Aday Açıklamaları Nedeniyle İstifa Eden Belediye Başkanı

Eski Tekirova Belediye Başkanı Yusuf Üras, İYİ Parti'den belediye başkan adaylığı açıklanmayınca istifa ettiğini duyurdu. Üras, adaylıkların ihale yapılarak verildiğini iddia ederek, adaylığı satın almayacaklarını belirtti.

İYİ Parti Aday Açıklamaları Nedeniyle İstifa Eden Belediye Başkanı
11.01.2024 - 17:02,
Abone Ol

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkan adaylığı açıklanmayan eski Tekirova Belediye Başkanı Yusuf Üras, seçim ofisinde Genel Başkan Meral Akşener'e ait fotoğrafları kaldırtarak istifa ettiklerini açıkladı. Yusuf Üras, "Başka partiden aday olamayanlar bu partide pazarlık masasına oturtulup ihale yapılmaktadır. Biz de bu ihaleye girmiyoruz ve girmeyeceğiz de, biz adaylığı satın almayacağız" dedi.

Kapatılan Tekirova Belediyesi'nin eski başkanı Yusuf Üras, Kemer'de 2019 seçimlerinde MHP'den Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı oldu. Seçimi kaybeden Üras, bir süre sonra partisinden istifa edip İYİ Parti'ye geçti. Yusuf Üras, genel seçimde de İYİ Parti için çalıştı. 31 Mart yapılacak seçimlerde İYİ Parti'den Kemer Belediye Başkan adayı olarak açıklanmayı bekleyen Yusuf Üras, Eylül 2023'te Arslanbucak Mahallesi'nde seçim ofisi açtı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kendisinin yan yana fotoğrafını binaya kaplattıran Yusuf Üras, bugün yaptığı basın açıklamasında, kendisine verilen sözün tutulmadığını, İYİ Parti'de adaylıkların ihale yapılır gibi verildiğini öne sürerek, partisinden istifa ettiğini söyledi.

'ADAYIMIZSINIZ' DEDİLER'

Yusuf Üras, "İYİ Parti'ye parti içerisindeki arkadaşlarımızın tavsiyesiyle katıldık. Daha sonraki süreçte bize 'Partimizin adayısınız' demişlerdi. Meral Hanımla, Burak Akburak'la ve partinin bütün kademeleriyle görüştüğümüzde bize 'Adayımızsınız' dediler. Hatta binamızın giydirilmesinin dizaynına varıncaya kadar genel merkez yaptırdı. Bununla ilgili Burak Akburak, bu giydirmenin doğru olacağını Meral Hanım'ın da oraya konulması gerektiğini söyledi. Adaylığımız onaylandı. Fakat daha sonra adaylığımızın açıklanması geriye bırakıldı. Kemer'in rantının büyük olduğunu bilen bütün partiler adaylık açıklamalarını en sona bırakıyor. Dolayısıyla İYİ Parti de sonraya bıraktı. Başka partiden aday olamayanların, partisinden aday olmasını isteyerek, pazarlık oluşturmaya çalıştı. Bu süreç, 1 hafta, 15 gün sürecinde devam ediyordu. Biz bu süreçte bugün saat 14.00 olarak kendilerine son süre verdik. Dedik ki 'Bugün saat 14.00'e kadar açıklamayı yaptınız yaptınız yoksa biz yolumuza devam edeceğiz' dedik. Çünkü yaptıkları şey şuydu, başka partiden aday olamayanların bu partide pazarlık masasına oturtulup, ihale yapılmaktadır. Biz de bu ihaleye girmiyoruz ve girmeyeceğiz de. Biz adaylığı satın almayacağız. Biz Kemer'e hizmet etmek için varız" dedi.

'ASLA ADAYLIKLARI PARAYLA SATIN ALMAYACAĞIZ'

Parti içerisinde bazı kişilerin partiden nemalandığını öne süren Yusuf Üras, "Partiden nemalanan insanların bizden para istemeleri ve başka adaylarla bizi kıyaslamaya çalışmaları bizi rahatsız etmiştir. Çünkü biz Kemer'e olan sevgimizi, sevdamızı, hizmet aşkımızı kimsenin pazarlık maşası olarak, pazarlık konusu yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla parti şu anda pazarlık aşamasında. Hatta biraz önce bana 'İstifa etme, biraz daha bekle' demelerine rağmen, biz bu pazarlığın içerisine oturmadık. Kemer'imize hizmet mücadelemize, yolumuza devam edeceğiz. Ama asla adaylıkları parayla satın almayacağız, kime satmak istiyorlarsa satabilirler" diye konuştu.

'TEK TEK DEŞİFRE EDECEĞİZ'

Partiye üye sayısını artırmak için kendilerinden çalışma yapmalarının istendiğini, bunun üzerine gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Yusuf Üras, "Başvuranların birçoğu daha üye yapılmadı. Ama üye yapılanlarla beraber bizim 1000 üye hedefimiz vardı, bu 1000 üyeyi geri çekiyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu oyunun içerisinde kimler var, en yukarıdan Meral Hanım'dan, en aşağıya kadar bunları tek tek deşifre edeceğiz. Bugüne kadar İYİ Parti ile ilgili duyduğumuz bütün olayların doğru olmadığını düşünüyorduk ama gördük ki duyduklarımızdan daha fazlası varmış" dedi.

Basın açıklamasının ardından Yusuf Üras'ın seçim ofisindeki Meral Akşener fotoğrafları sökülmeye başlandı. Söküm işleminin Akşener'in gözlerinden başlanması sırasında Yusuf Üras, "Gözlerine inanmıştım, gözlerine dokunmasa iyiydi" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Meral Akşener, Yusuf Üras, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Aday Açıklamaları Nedeniyle İstifa Eden Belediye Başkanı - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Kameralara Yansıdı Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Kameralara Yansıdı
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Kameralara Yansıdı
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 18:01:40. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Aday Açıklamaları Nedeniyle İstifa Eden Belediye Başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement