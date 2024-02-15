İYİ Parti Adayı Ayhan Dinçer, adaylıktan çekildiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti Adayı Ayhan Dinçer, adaylıktan çekildiğini açıkladı

İYİ Parti Adayı Ayhan Dinçer, adaylıktan çekildiğini açıkladı

İYİ Parti'nin Konya'nın Halkapınar İlçe Belediye Başkan Adayı olan Ayhan Dinçer, adaylıktan çekildiğini ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet Bakkal'ı destekleyeceğini açıkladı.

15.02.2024 18:00  Güncelleme: 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti'den Konya'nın Halkapınar İlçe Belediye Başkan Adayı olan Ayhan Dinçer, adaylıktan çekildiğini ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet Bakkal'ı destekleyeceğini açıkladı.

İYİ Parti Halkapınar Belediye Başkan Adayı Ayhan Dinçer, adaylıktan çekildiğini açıklayarak Cumhur İttifakı adayı Mehmet Bakkal'a destek vereceğini açıkladı. Ayhan Dinçer, bundan böyle Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal ile yol yürüyeceğini söyledi. Hizmetin ve gücün Cumhur İttifakı ile geleceğini belirten Ayhan Dinçer, "Birlikte daha güçlüyüz. Halkapınar ve Dereyüzü için canla başla çalışacağız. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyacağız" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Mehmet Bakkal, Halkapınar, İYİ Parti, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Adayı Ayhan Dinçer, adaylıktan çekildiğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 18:42:14. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Adayı Ayhan Dinçer, adaylıktan çekildiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement