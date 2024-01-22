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İYİ Parti, Ankara adayını yakında açıklayacak - Son Dakika
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İYİ Parti, Ankara adayını yakında açıklayacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara adayının yakında açıklanacağını söyledi. Zorlu, İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'daki aday belirleme çalışmalarının son aşamaya geldiğini ve kısa süre içinde adaylarını milletin takdirine sunacaklarını belirtti.

İYİ Parti, Ankara adayını yakında açıklayacak
22.01.2024 - 18:12,
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Çok kısa bir süre içerisinde, günler içerisinde Ankara adayımızı milletimizin takdirlerine sunacağız" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Zorlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın genel seçimlerden önce İYİ Parti'ye CV gönderdiği ve bu girişimin olumlu bulunmadığına yönelik iddiaları yalanladı. İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'daki aday belirleme çalışmaları ile ilgili soru üzerine Zorlu, "Şu ana kadar 12 büyükşehir, 17 il, 175 ilçe ve 20 beldede adaylarımızı açıkladık. Tek başımıza girme kararımızın ardından buz kırıldı, yol açıldı. Artık İYİ Parti'nin önünün açıldığını ve milletimizin bu kararlılığımızı hissederek bizimle bu mücadeleye doğru ilerlediğini görüyoruz. Ankara ve İstanbul'a gelince; artık son aşamaya gelindi. Çalışmalar neredeyse tamamlandı. Öncelikle çok kısa bir süre içerisinde, günler içerisinde Ankara adayımızı milletimizin takdirlerine sunacağız. Sonra da İstanbul adayımızı açıklayacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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