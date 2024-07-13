İYİ Parti: Biz Suriye ile normalleşme sürecini destekliyoruz

Politika

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri konusunda, "Biz Suriye ile normalleşme sürecini destekliyoruz, bu konuda netiz." dedi.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Özatıcı, "Suriye ile normalleşme adımlarını olumlu bulduklarını" ifade etti.

Özatıcı, "Bu yapılması, atılması gereken bir adım kesinlikle. Çünkü biz Suriye ile barışmadığımız müddetçe Suriye'nin kuzeyindeki güç boşluğu devam edecek. 'Güç boşluğu' demek, ' PKK, IŞİD, terör' demek. O yüzden doğru ama geç kalınmış bir adım." ifadesini kullandı.

Suriye politikalarının Türkiye ile Suriye'nin müzakere ve işbirliği üzerine kurgulandığını belirten Özatıcı, şunları kaydetti:

"Böyle bir süreç olursa tabii ki buna olumlu bakarız. Bu işin itici kuvveti Rusya. Burada Rusya gibi bir aktör varken siyasi partilerin girişimi sadece bir propaganda olarak değerlidir ama sürece bir etkisi olmaz. Biz Suriye ile normalleşme sürecini destekliyoruz, bu konuda netiz. Zaten bütün politikamız bunun üzerine kurulu."

Suriyeli geçici sığınmacıların geri dönüşü konusunda ciddi bir çalışma ve planları bulunduğunun altını çizen Özatıcı, şöyle devam etti:

"Suriye ile 1997'de bir Adana Mutabakatı imzalamıştık. 2010'da da terör örgütlerine karşı bir işbirliği anlaşması imzalamıştık. Bunlara dayanmamız lazım. Bir de uluslararası bir anlaşma var. BM'nin toprak bütünlüğü kararı. Bunlara dayanarak hemen bir müzakere, işbirliği süreci... 3 ana maddeyi masaya koymalıyız. Suriye'nin toprak bütünlüğü çok önemli. Suriye'de istikrar ve onunla beraber sığınmacıların geri dönüşü ancak böyle mümkün olabilir. Bizim planımız, oradaki güvenli geri dönüşün zeminini hazırladıktan sonra aşamalandırarak, peyderpey 3 yıl içerisinde yaz dönemlerinde olmak üzere Suriyeli sığınmacıların vatanlarına geri dönüşünü kapsıyor. Bizim planımızda hangi bakanlığın, hangi devlet kurumunun, hangi gün ne yapacağı gün, ay, yıl olarak belirlenmiş durumda. Net bir çalışmamız var. Suriyeli sığınmacıların, kaçakların vatanlarına geri dönüşünü partiler üstü değerlendiriyorum."