İYİ Parti'den sert eleştiri: Türkiye yanlış ellerde - Son Dakika
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İYİ Parti'den sert eleştiri: Türkiye yanlış ellerde

18.06.2026 18:29
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin yanlış ellerde olduğunu savunarak, AB raporu, göç politikaları ve beyaz et fiyatlarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Parti olarak hazırlık yaptıklarını ve milletin yanında olduklarını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Türkiye yanlış ellerde, devlet kurumları savruluyor. İYİ Parti olarak buradayız. İYİ Parti kadroları olarak hazırlık yapıyoruz" dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin kurulduğu yıllarda Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin temel hedef olduğunu açıkladığını söyledi.

AB üyeliğiyle ilgili yapılanlara değinen Çömez, o dönemde AB ve Türk bayraklarının yan yana taşındığını dile getirdi. Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'nu hatırlatan Çömez, "Türkiye bunu da gördü. Koskoca Adalet Bakanı 'yurt dışına gidemez, Avrupa'ya gidemez, banka hesapları varsa da dondurulur' deniyor." diye konuştu.

AB'nin, Terörsüz Türkiye sürecini alkışladığını öne süren Çömez, "AB'nin onayladığı Göç Yasası'yla bundan sonra Türkiye'nin üçüncü ülke olarak göçmen deposu haline gelmesi mukadder oluyor. Türkiye ile AB arasında imzalanan geri kabul anlaşması var. Türkiye'nin mutlaka geri kabul anlaşmasından geri dönmesi lazım, bunu açık, seçik, net ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de tavuk eti fiyatları Avrupa'nın en ucuzu"

Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı soruşturmasını eleştiren Çömez, bazı firmalara yönelik kayyum kararının iptal edildiğini söyledi.

Girdi maliyetleri indirilerek ve üreticiler desteklenerek beyaz et fiyatlarının düşürülebileceğini savunan Çömez, "Türkiye'de tavuk eti fiyatları Avrupa'nın en ucuzu. Fiyatlar bu mesafedeyken siz niye hala fiyat gerekçesiyle operasyon yapıp güzide fabrikalara sıkıntı çıkarıyorsunuz? Bunlarla ilgili mücadelemiz sürecek." şeklinde konuştu.

Ankara'da kendilerini "atanamayan ve mülakat mağduru öğretmenler" olarak nitelendiren grubun yaptığı eylemi hatırlatan Çömez, yürüyüş ve gösterinin anayasal hak olduğunu kaydetti.

Çömez, Türkiye'nin yönetilemediğini savunarak, "Türkiye yanlış ellerde, devlet kurumları savruluyor. İYİ Parti olarak buradayız. İYİ Parti kadroları olarak hazırlık yapıyoruz. Milletimizin yanı başındayız, onlarla el ele, gönül gönüleyiz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun "Haksızlığa, adaletsizliğe bayrak açıyoruz" dediğini aktaran Çömez, Dervişoğlu'nun 27 Haziran'da Ankara'da miting yapacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İYİ Parti, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'den sert eleştiri: Türkiye yanlış ellerde - Son Dakika

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