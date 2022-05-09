İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Edirne il ve ilçe başkanlarını görevden aldı - Son Dakika

İYİ Parti Edirne il ve ilçe başkanları görevden alındı.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, performans değerlendirmesi ve mart ayında Edirne İl Başkanlığında yaşanan kavga nedeniyle il başkanı ile merkez ilçe dahil 8 ilçe başkanı ve teşkilatları görevden aldı.

İYİ Parti Edirne il ve ilçe başkanlıklarında yeni bir yapılanmaya gidilecek.

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve Merkez İlçe yöneticisi Ferhat Turan, mart ayında parti yöneticileriyle aralarında çıkan kavgada darbedildiklerini iddia etmişti.

Olay sırasında İYİ Parti Genel Merkez Siyaset Akademisi Başkanı olan Mehmet Akalın, İl Başkanı Ekrem Demir ve İl Başkan Yardımcısı Tarık Aldeniz ifade vermişti.