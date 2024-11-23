İYİ Parti Genel Bakanı Dervişoğlu: "Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanmasına vesile olan bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisidir" - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Bakanı Dervişoğlu: "Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanmasına vesile olan bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisidir"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçardaroğlu'nu işaret ederek, "Cumhurbaşkanının halk oyuyla seçilmeye başladığı günden itibaren 2014'te Ekmeleddin İhsanoğlu'nu, 2018'de Muharrem İnce'yi, 2023 yılında da kendisini...

23.11.2024 16:14
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçardaroğlu'nu işaret ederek, "Cumhurbaşkanının halk oyuyla seçilmeye başladığı günden itibaren 2014'te Ekmeleddin İhsanoğlu'nu, 2018'de Muharrem İnce'yi, 2023 yılında da kendisini cumhurbaşkanı adayı yapan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanmasına vesile olan bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ankara'da bir otelde düzenlenen partisinin il başkanları toplantısına katıldı. Toplantı öncesi basın açıklaması gerçekleştiren Dervişoğlu; CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçardaroğlu'nun, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'e işaret ederek sarf ettiği "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak, 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen 'milliyetçi ve vatansever' diye bildiklerimiz iş birlikçi çıktı" ifadelerine yönelik açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'nin bugünü ve yarınları nasıl bizimse dünü ve evveli de bizimdir" açıklamasında bulunan Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını kınayarak, "Toplumun önemli bir kesimini töhmet altında bırakan ve kurucu genel başkanımız Meral Akşener'i doğrudan hedef alan açıklamalarını şiddetle reddediyor ve kınıyorum. Bizim yaşadığımız süreçlerle ilgili olarak kendimize ait değerlendirmeyi ve öz eleştirileri yetkili organlarımızla yapar, yarınlara dair yol haritamızı da yine kendi irademizde belirleriz. Çok fazla şey söylemeye gerek yok. Cumhurbaşkanının halk oyuyla seçilmeye başladığı günden itibaren 2014'te Ekmeleddin İhsanoğlu'nu, 2018'de Muharrem İnce'yi, 2023 yılında da kendisini cumhurbaşkanı adayı yapan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanmasına vesile olan bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisidir" şeklinde konuştu.

Dervişoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzaydan aday teklif etmedik ya da pazarlık içinde bir aday önermedik. Eski defterleri karıştırmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını hatırlatmak isterim ve yine hatırlatmak isterim ki evinizde kavga varken, komşu eviyle kavgaya tutuşmak size bir yarar getirmez. Kongre kaybedilir, sorumlusu başkası. Seçim kaybedilir, sorumlusu yine bir başkası böyle bir değerlendirme vicdani değildir. İnsan biraz da suçu ve sorumluluğu kendisinde aramalıdır. Söylenecek çok fazla söz var ama dününde bir hatırası var. O nedenle son söz olarak diyorum ki başkasını itham kendini müdafaa değildir Kemal Kılıçdaroğlu." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Bakanı Dervişoğlu: 'Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanmasına vesile olan bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisidir' - Son Dakika

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