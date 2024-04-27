İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu: Yerel seçimlerde maalesef başarılı olamadık - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu: Yerel seçimlerde maalesef başarılı olamadık

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu: Yerel seçimlerde maalesef başarılı olamadık

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde başarısız olduklarını ve bu başarısızlığı henüz değerlendirmeden olağanüstü kurultayla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Dervişoğlu, İYİ Parti'nin mücadelesinin ceberut iktidarla ve ucube sistemle mücadele olduğunu ifade etti ve yerel seçimlerdeki başarısızlığın henüz değerlendirilmediğini ve özeleştiri yapılmadan kongre sürecine girildiğini söyledi.

27.04.2024 19:00  Güncelleme: 19:06
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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, "Yerel seçimlerde maalesef başarılı olamadık ve bu başarısızlığı henüz değerlendirmeden, özeleştirimizi yapamadan bu kongreyle karşı karşıya kaldık" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor. 5. Olağanüstü Kurultay'da Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarışıyor.

Kura sonucu ilk konuşma hakkı kazanan İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, "Çıktığımız yolculuk kolay değildi. Önümüzde ceberut bir iktidar ve ne olduğu belli olmayan ucube bir sistem vardı. İyi'lerin mücadelesi de zaten bu ceberut iktidarla ve ucube sistemle mücadeleydi. Sistemin dayatmaları vardı. O dayatmalardan bir tanesi de ittifakla siyasi arenada yer edinebilme imkanı aramaktı. Bunun müsebbibi ve sorumlusu İYİ Parti değil. Bunun sorumlusu esas itibarıyla Türkiye'ye dayatılan sistemdi" ifadelerini kullandı.

"Yerel seçimlerde maalesef başarılı olamadık"

2018'de başlayarak, son yerel seçime kadar çeşitli ittifakların içinde bulunduklarını ifade eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"2019 yerel seçim ittifakının asıl amacı ve hedefi, hepinizin bildiği gibi, bu iktidarın seçim yoluyla yenilebileceği ve AKP iktidarına son verilebilme arzusuydu. 2019 yerel seçimlerinde biz bunu başardık. Muhalefetin de kazanabileceğini ve hatta bu iktidarın gidebileceğini büyük milletimize gösterdik. Biz, o seçimdeki ittifakı 2023 yılındaki genel seçim için yapmıştık. İktidarın yenilebileceğini gösterip, ondan sonra da 2023 seçimlerinde iş başında bulunan iktidarın artık siyasi ömrünün tamamlanmasını sağlamaya çalışacaktık. Ama süreç öyle akmadı. Hepinizin bildiği gibi, İYİ Parti'nin tüm çabalarına rağmen, maalesef birtakım stratejik hatalar yüzünden 2023 seçimleri kaybedildi ve Türkiye bu seçimin akabinde bir yerel seçime gitti. Bu seçime partimiz, özgün kimliğini muhafaza edebilmek ve 2028 genel seçimlerine layıkıyla hazırlanabilmek adına, tüm yetkili organlarını toplayarak, müstakilen girme kararı aldı. Bu kararın alınmasıyla birlikte yine İYİ Parti, çeşitli saldırıların muhatabı kılınmaya çalışıldı. Onun sonucudur ki, o sürecin akabinde, girmiş olduğumuz yerel seçimlerde maalesef başarılı olamadık ve bu başarısızlığı henüz değerlendirmeden, özeleştirimizi yapamadan bu kongreyle karşı karşıya kaldık." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu: Yerel seçimlerde maalesef başarılı olamadık - Son Dakika

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