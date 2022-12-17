İYİ Partili Aytun Çıray'dan gündem olacak Saraçhane çıkışı: Kılıçdaroğlu'nun olmaması lehimize oldu - Son Dakika
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İYİ Partili Aytun Çıray'dan gündem olacak Saraçhane çıkışı: Kılıçdaroğlu'nun olmaması lehimize oldu

17.12.2022 10:26

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından Saraçhane'de düzenlenen buluşma hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Akşener'nin Ankara'dan yola çıkarak bu programa katılması sayesinde partisinin oylarını arttığını dile getiren Çıray, "Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. Ama lehimize olsun diye yapmadık" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye davet ettiği vatandaşlarla bir program gerçekleştirmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'dan yola çıkarak Saraçhane'deki buluşmada İmamoğlu'nun yanında olmuştu. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, tv100'de Yüzler Kulübü'nde İmamoğlu'nun hapis cezası alması ve sonraki gelişmeler üzerine açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'den çok konuşulacak Saraçhane çıkışı: Kılıçdaroğlu'nun olmaması lehimize oldu

AKŞENER, İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI DESTEKLİYOR MU?

Akşener'in İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda desteklendiği konusundaki yorumlara yanıt veren Aytun Çıray, "Yorum serbest, haber hürdür. Bu tür yorumlar olabilir. Ama böyle bir durum yok. Bunu konuşacak bir zamanda yok. Tarihi kırılma anları insanları etkiler. Sayın Erdoğan'ın okuduğu bir şiir nedeniyle mahkûm olduğunda önünün açılıp başbakan olması… Ama şu var bizim Türk milletimiz mağdurun yanındadır. Bunu cumhurbaşkanlığından bağımsız söylüyorum. Bugün devleti yönetenlere karşı halkın desteğinin Sayın İmamoğlu'nun yanında olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den çok konuşulacak Saraçhane çıkışı: Kılıçdaroğlu'nun olmaması lehimize oldu

"KILIÇDAROĞLU'NUN OLMAMASI OYLARIMIZI ARTIRDI"

Meral Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon almasının oylarını artırdığını söyleyen Çıray, "Ben şu anda yüzde 20'yi rahatlıkla geçtiğimiz kanaatindeyim. Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon alması oylarımızı çok artırdı. Bunu yapmak için yapılmadı ama milletin gözü önündeki hadise, bir dal uzatıyorsanız hemen bir karşılığı oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. Ama lehimize olsun diye yapmadık. Bunu kim planlayabilir?" dedi.

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Meral Akşener, Aytun Çıray, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Partili Aytun Çıray'dan gündem olacak Saraçhane çıkışı: Kılıçdaroğlu'nun olmaması lehimize oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Aytun Çıray'dan gündem olacak Saraçhane çıkışı: Kılıçdaroğlu'nun olmaması lehimize oldu - Son Dakika
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