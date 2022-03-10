İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Antalya'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Antalya'da partililerle buluştu Açıklaması

10.03.2022 14:46
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Antalya'da partililerle buluştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Milletin kredi açtığı, güvendiği ve destek verdiği bir döneme girdik.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Milletin kredi açtığı, güvendiği ve destek verdiği bir döneme girdik. Bu yıl bizim için seferberlik yılı olacak." dedi.

Aydın, partisinin Antalya İl Teşkilatınca Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, her şeyin hızlı geliştiğini ve önlerinde bir seçim olduğunu söyledi.

İYİ Partinin tesadüfen kurulan bir parti olmadığını belirten Aydın, "Milletin kredi açtığı, güvendiği ve destek verdiği bir döneme girdik. Bu yıl bizim için seferberlik yılı olacak. Adeta seferlik içerisinde, coşku ve heyecan içinde çalışacağız. Yüzünü bize dönmüş, bizi bekleyen milyonlarca insan var." diye konuştu.

Aydın, partiye yeni üyelerin katılımına katkı vermenin aslında bir seçim çalışması olduğunu ve buna sayısal değer olarak bakılmaması gerektiğini ifade etti. Parti teşkilatının vatandaşın ayağına gitmesi gerektiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"İnsanlar size sorular soracaklar ve siz de cevap vereceksiniz. Üye olur olmaz önemli değil ama üye olan bir oydur. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki yüzde 27-28'lik kitle dokunulmayı bekliyor, bu kadar kararsız var. Bunlara ulaşacağız, bundan vazgeçmek yok. Herkesin cebinde üye kartı olacak. 'Bana ne, ilgilenmiyorum' demek yok. Her parti yöneticisi, üyesi rüyasında bile insanları partiye üye yaptığını görecek. Kararsızları oluşturan büyük kısım var ve onlara dokunacağız. Ayda bir illere gelip o ay yapılan çalışmaları yakından takip edeceğiz."

Bu yılın seçimin neticesini belirleyen yıl olacağına inandıklarını dile getiren Aydın, " Türkiye'nin her tarafına giden çalışmayı düzenli olarak yapacağız. Bu tür teşkilat toplantılarını sık sık yapacağız, kim ne yapmış ortaya koyarak, birbirimizi denetleyeceğiz." diye konuştu.

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran da toplantıda, Antalya'da partilerinin üye sayısı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Antalya'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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