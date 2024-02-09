İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Emeklilere Refah Payı ve İlaç Muafiyeti Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Emeklilere Refah Payı ve İlaç Muafiyeti Çağrısı Yaptı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Emeklilere Refah Payı ve İlaç Muafiyeti Çağrısı Yaptı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, emeklilere hızla refah payı verilmesi ve ilaç ile katkı paylarından muaf tutulmaları çağrısında bulundu. Yüksel, emeklilerin derin yoksulluğa mahkum edildiğini belirterek, ev kiralarının yüksekliği ve düşük emekli aylıkları arasındaki uçuruma dikkat çekti. Ayrıca, emeklilere uygulanan aylık bağlanma oranının artırılması gerektiğini vurguladı.

09.02.2024 14:47
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, emeklilere hızla refah payı verilmesi, ayrıca ilaç ve katkı paylarından emeklilerin muaf tutulması çağrısında bulundu.

Yüksel, Ulus Meydanı Atatürk Heykeli önünde emeklilerin sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Emeklilerin emeklerinin karşılık bulması gerektiğini vurgulayan Yüksel, emeklilerin derin yoksulluğa mahkum edildiğini savundu.

Ev kiralarının ortalama 15-20 bin lira olduğuna ama en düşük emekli aylığının 10 bin lirada kaldığına vurgu yapan Yüksel, emeklilere uygulanan aylık bağlanma oranının yüzde 70'e çekilerek bu mağduriyetin giderilmesini istedi.

Yüksel, açıklamasında, "Emeklilere derhal refah payı verilmeli, emekliler ilaç ve katkı payından muaf hale getirilmeliler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Emeklilere Refah Payı ve İlaç Muafiyeti Çağrısı Yaptı - Son Dakika


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