İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Emeklilere Refah Payı ve İlaç Muafiyeti Çağrısı Yaptı

Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.