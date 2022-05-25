İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü

25.05.2022 15:05

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 1.5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Davutoğlu, Akşener'i, 29 Mayıs Pazar günü Gelecek Partisinde yapılacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.

Çalışma yemeğinin gündeminin konuşulduğu görüşmede, Türkiye ve dünya gündemi de değerlendirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

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