İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Kalkınma Kongresi'ne katıldı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Kalkınma Kongresi'ne katıldı

31.03.2022 14:04
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Kalkınma Kongresi'ne katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da gerçekleştirilen "İYİ Kalkınma Kongresi'nin 3. Oturumu"nu izledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da gerçekleştirilen "İYİ Kalkınma Kongresi'nin 3. Oturumu"nu izledi.

Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen İYİ Kalkınma Kongresi 3. Oturumu'nda partinin sanayi, teknolojik dönüşüm, ticaret ve yatırım gibi alanlardaki çözümleri ele alındı.

Oturuma Meral Akşener ile Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da katıldı.

Kongrenin ilk oturumunda İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, "Sanayi ve Teknolojik Dönüşüm" ve "Ticaret ve Yatırımlar" başlıklı sunumları yaptı.

Kongre kapsamında ayrıca "Kapsayıcılık" konulu panel gerçekleştirilecek.

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Meral Akşener, geri dönüşüm, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Kalkınma Kongresi'ne katıldı - Son Dakika


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