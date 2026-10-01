İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Meclis'te gazetcilerin sorularını yanıtladı:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, fon soruşturmalarına ilişkin, "Bence mesele sistem sorunudur. Münferit bir olayla, magazinel bir olayla karşı karşıya değiliz." dedi.

Dervişoğlu, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmalarıyla ilgili hesap vermenin peşinde olmadığını iddia eden Dervişoğlu, "kelle vererek" bütün problemleri çözmeye yönelik adımlar atacağına dair izlenimler edindiklerini dile getirdi.

Fon meselesinin münferit bir durummuş gibi gösterildiğini iddia eden Dervişoğlu, oysa bu skandal ortaya çıkmadan 10 ay önce İYİ Parti olarak diğer muhalefet partileri ile konuyu Meclis'te gündeme getirdiklerini, hatta araştırma önergeleri de verildiğini anımsattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de fon konusuna ilişkin açıklamalar yaptığını hatırlatan Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerinden 10 ay geçti ama bu 10 aylık zaman zarfında hiçbir şey yapılmadı. Anlaşılan odur ki Cumhuriyet tarihimizin kamu gözetiminde yapılan en büyük soygun ve vurgunuyla karşı karşıyayız. Göz göre göre gelmiş bir krizdir. Bu sıradan bir mali kriz de değildir. Bu bir sistem krizidir. Bu bir devlet krizidir. Bu bir siyasi krizdir. Dolayısıyla dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bu tarz krizler iktidarları, bakanları götürür. Bu zamana kadar yapılan uygulamalara baktığımızda bırakın konuyu sistem sorunu olarak ele almayı, alabildiğine kişiselleştirebilecek adımları attıklarına şahit oluyoruz."

Dervişoğlu, fon soruştumasına ilişkin denetleme yapması gereken kurulların iktidar elitleriyle doldurulduğunu, buralarda sanki bir "himaye alanı" oluşturulduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunlar hakkında bilgi ve fikir sahibi olmamasının eşyanın tabiatına ve hayatın doğal akışına aykırı olduğunu belirtti.

Fon meselesinin "magazin" veya "muhasebe" yönüyle değil, "sistem" yönüyle ele alınması gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Yani iktidarın da Cumhurbaşkanı'nın da yetkilerinin konuşulması gerekiyor ama haksız ve adaletsiz uygulamalardan da azami ölçüde uzak durulması gerekiyor. Bazı insanların fon yolsuzluğuna ve asrın hırsızlığına katkılarından ötürü ya da buradan istifade etmiş olmalarına göre mal varlıklarına el konuldu. Ama bazı insanlar var ki onların bundan beslendikleri açıkça ortada. Onların mal varlıklarına dokunan yok. Mal varlıklarına dokunulmuş olanların, o dokunma gerekçeleri halen mevcutken ve devam ederken onların malları üzerindeki tedbirler de kaldırılıyor. Bir siyasi himaye alanı oluşturuluyor. Dolayısıyla biz bu meseleyi magazin yönüyle, muhasebe yönüyle hiç ele almıyoruz. Sistem yönüyle ele almaya devam edeceğiz. Eleştirilerimizi de o boyutta şekillendirmeye devam edeceğiz. Kısır tartışmaların içinde olmayacağız. Çözüme yönelik adımların atılmasına da katkı sağlayacağız."

Önümüzdeki günlerde Meclis'te bir araştırma komisyonunun kurulabileceğini belirten Dervişoğlu, Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partilerin eşit üyeyle bu komisyonda temsil edilmesini talep edeceklerini kaydetti.

Müsavat Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Bence mesele sistem sorunudur. Münferit bir olayla, magazinel bir olayla karşı karşıya değiliz. Elimizde de veri yok. Bu hükümetin içinde görev yapan bazıları tuşlara, düğmelere basarak 'Kim ne yaptı, ne aldı, ne kazandı, ne kaybetti?' Kamuoyuyla hiçbir veri şeffaf bir biçimde paylaşılmıyor. Her gün de başka bir şeye uyanıyoruz. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin bu en büyük soygunuyla karşı karşıyayken kamuoyunda farklı gündem maddeleri ortaya atılarak bir takım örtüler oluşturulmaya çalışılıyor. Bizi doğrulardan ve gerçeklerden kimse uzaklaştıramaz. Biz doğru yerden bakarak çözümü de doğru yerde arayarak bu sürecin aydınlanmasına katkı sağlayacağız."

Yeni yasama yılının hayırlara vesile olmasını temenni eden Dervişoğlu, TBMM'nin bugünkü açılışında yeni anayasa arayışlarının gündeme getirileceğini söyledi.

"Yeni Anayasa" teklifini ortaya atanların neyi arzuladıklarını görmek istediklerini vurgulayan Dervişoğlu, "Bu anayasa talebiyle bu zamana kadar neyi yapamıyorlardı da yapmak istiyorlar? Onu kamuoyunun önüne getirsinler. Önümüzdeki dönem oldukça hararetli geçecek." ifadesini kullandı.