Tedbir olarak kuduz aşısı yaptırılan Akşener, programına devam etti, veterinere götürülen köpek ise kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Yalova, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Yalova ziyaretinde elini köpek ısırdı - Son Dakika

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