İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Yalova ziyaretinde elini köpek ısırdı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Yalova ziyaretinde elini köpek ısırdı

13.08.2022 13:56
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Yalova ziyaretinde elini köpek ısırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen haftaki Yalova ziyareti sırasında elini köpek ısırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen haftaki Yalova ziyareti sırasında elini köpek ısırdı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Akşener, il ziyaretleri kapsamında geçen hafta Yalova'nın Termal ilçesine gitti. Yalova'ya dönerken konvoydaki bir araç, aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

Makam aracından inen Akşener, yaralanan köpeğin veterinere götürülmesi için yanındakilere talimat verdi. Bu sırada kucağına aldığı köpek, Akşener'in elini ısırdı.

Tedbir olarak kuduz aşısı yaptırılan Akşener, programına devam etti, veterinere götürülen köpek ise kurtarılamadı.

Akşener, köpeğin öldüğünü haber aldıktan sonra sahibiyle bir araya gelerek, üzüntüsünü iletti.

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Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Yalova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Yalova ziyaretinde elini köpek ısırdı - Son Dakika

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