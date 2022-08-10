İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş? - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?

10.08.2022 17:52

Niğde'nin Gölcük beldesinde bir çiftçinin kendisine uzattığı elektrik faturasını görünce şaşıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "60 bin 264 lira. Arkadaş, bunu gördükten sonra konuşmanın anlamı yok. Nasıl ödeyeceksin kardeş? Buğdayın tümü yetmez ona. Üç ayda 180 bin lira ödeyeceksiniz. İşte sözün bitti yer" şeklinde konuştu.

Meral Akşener, bugün Niğde'nin Gölcük beldesinde esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Kendisini karşılamaya gelen Gölcüklülere seslenen Akşener, konuşma yaptığı sırada bir çiftçi Akşener'e seslenerek bir aylık elektrik faturasını gösterdi. Fatura bedelinin 60 bin 264 lira olduğunu gören Akşener, şaşkınlığını gizleyemedi.

"BUNU GÖRDÜKTEN SONRA KONUŞMAYA GEREK YOK"

Gelen faturaya tepki gösteren Akşener, "Ooo 60 bin 264 lira. Arkadaş, bunu gördükten sonra konuşmanın anlamı yok. Nasıl ödeyeceksin kardeş? Buğdayın tümü yetmez ona. Bir ayda 60 bin ama 38 milyar lira gitti. Senin cebinden gitti, onun cebinden gitti, hepimizin cebinden gitti. Elbette haram zıkkım olsun ama artık buna 'dur' deme vakti geldi de geçti bile." ifadelerini kullandı.

"BU DÜZENİ YIKMAK İÇİN HERKES GİDİP OY KULLANACAK"

Bu düzeni yıkmak için herkesi oy kullanmaya çağıran Akşener, "Bundan sonra 'kaşının altında gözün niye var' diyene, 'hadi oradan' diyeceksiniz. O 5-10 maaş alan danışmanlar, yan gelip yatan danışmanlar, saraylarda oturanlar, 60 bin lira bir ayda elektrik parası gelen bir çiftçi, 'Bütün buğdayım buna yetmez' diyen çiftçi. Üç ayda 180 bin lira ödeyeceksiniz. İşte sözün bitti yer. O 38 milyar lira ile bunlar olmayabilirdi ama buna karşılık bir Haririler, iki de müteahhit cebini doldurdu gitti, diğerlerini saymıyorum bile. İşte bunda sonra bu harami düzeni yıkmak için mutlaka herkes gidip oy kullanacak ve bu gidişata 'dur' diyecek." dedi.

"SEÇMENİN VELİNİMET OLDUĞU GÜN BU DÜZEN ORTADAN KALKACAK"

Akşener sözlerine şöyle devam etti: "Bu harami düzeni beraber yıkacağız ve en önemlisi diyeceksiniz ki muhteremlere, 'Bize üstten bakamazsınız, ayağımıza geleceksiniz, karşımızda resmi tanzim duracaksınız. Biz, sizi tartacağız. Ben asılım, büyük Türk milletiyim, sen yedeksin'. Seçmenin velinimet olduğu gün elbette ki bu harami düzen ortadan kalkacaktır. Yazık ya. Çiftinin, emeklinin, gencin gözyaşı ve cepleri dolduran haramiler. Haram olsun, zıkkım olsun."

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Artık seçmen velinimet İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Artık seçmen velinimet İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de ziyaretlerde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de ziyaretlerde bulundu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş? - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş? - Son Dakika
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