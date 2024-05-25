İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Aksaray\'da ziyaretler gerçekleştirdi

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aksaray'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Dervişoğlu, Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar ile Yeşilova Belediye Başkanı Adnan Bayraktar'ı ziyaret etti.

Somuncu Baba Türbesi'ne geçen Dervişoğlu, ardından 2 Haziran'da yerel seçimlerin yenileneceği Güzelyurt ilçesindeki meydanda partisinin düzenlediği mitinge katıldı.

Vatandaşlardan, partisinin İlçe Belediye Başkan adayı Hazım Turan'a destek isteyen Dervişoğlu, seçimi kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

Seçimin ardından Güzelyurt'un hakkını savunacaklarını aktaran Dervişoğlu, "Siz bu seçimi alın, biz başkaları gibi seçimden seçime değil, her gün Güzelyurt'ta olacağız. Mücadelemiz ortaktır. Bu mücadeleyi milletimizi arkamıza almadan yapamayız." dedi.

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin, çiftçinin, emeklinin, esnafın derdini çözmek için kurulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Partimizin gerçek sahibi sizlersiniz. Onun için siz olmadan bu yolculuğu sürdüremeyiz. Ben Güzelyurt'a inanıyorum. Şimdi bu seçimi büyük bir oy farkıyla kazanacağız. Başkanım size güveniyor. Onun için bu güvenin 2 Haziran'da taçlandırılması lazım. Yeniden oylarınızı kullanacaksınız. Siz Hazım Turan'a güç ve destek verin, o dünyaya kafa tutacaktır. Seçimden sonra da inşallah yanınızda ve aranızda olacağım. Güzelyurt'un her sorununun çözümünün takipçisi olacağız."

İlçe Belediye Başkan adayı Hazım Turan da programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.