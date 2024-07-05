İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Merih Demiral kararını kınadı

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, UEFA'nın Merih Demiral kararıyla ilgili, "Milli futbolcumuz Merih Demiral'a verilen ceza, Türklüğe yöneltilmiş düşmanlığın bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bozkurt bir ideolojinin değil, Türklüğün sembolüdür. Avrupa, aynaya bakıp kendi karanlık geçmişini görüyor, içindeki ırkçılık hezeyanını spor üzerinden dışa vuruyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral'a verilen ceza, Türklüğe yöneltilmiş düşmanlığın bir tezahürüdür. Kararı şiddetle kınıyor, bu ayıptan geri dönülmesini temenni ediyorum."