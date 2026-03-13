İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesine ilişkin, " Kıbrıs, şu an büyük bir savaş gemisi haline getirildi, Fransızlar, İngilizler, Yunanlıların gemileri var. İtalyanlar, İspanyollar ve Amerikalılar var. Bizim gemilerimiz yok. TCG Anadolu nerede?" dedi.

Çömez, Meclis'teki basın toplantısında, dünya ham petrol rezervinin yüzde 25-30'unun Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini, bu bölgenin önemli bir merkez olduğunu ve kapatılmasıyla ilgili tehditlerin devam ettiğini söyledi.

Bu durumun petrol fiyatlarına yapacağı olumsuz etkinin Türkiye'yi de tehdit edeceğini belirten Çömez, bu konuyla ilgili iktidarın mutlaka bir öngörü ve tedbirinin olması gerektiğini dile getirdi.

Çömez, "Mesela bizim doğal gaz ve petrol rezervimiz ne kadar? Yani bir kesinti olması halinde ne kadar idare edebileceğiz? Çünkü böyle bir risk var. Petrol fiyatlarının artışı, oradaki diğer ticari metaların geçişiyle ilgili olabilecek kısıtlamaların bize yansımalarının ne olacağı konusunda iktidarın dikkatli olması, projeksiyon oluşturması ve Türkiye'ye bu konuda yeterince aydınlatıcı bilgi vermesi gerekir." diye konuştu.

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemelerinin başlamasının hemen ardından Türkiye'de gübreye zam yapıldığını ileri süren Çömez, "Eski fiyatla alınmış olan bu gübrelere savaş bahanesiyle neden yüzde 15-20'ye varan zam yapıldı?" diye sordu.

İfade ettiği duruma tepki gösteren Çömez, artışın devamı halinde gıda krizinin yaşanacağını ve gıda enflasyonunun üstesinden gelinemeyeceğini savundu.

Savaşla ilgili iktidarı uyarmak istediğini dile getiren Çömez, "Bu sürecin Türk ekonomisine olan yansımaları... Turizm nasıl etkilenecek? Sağlık turizmi mesela. Hastaneleri arıyorum, bıçak gibi kesilmiş. Artık insanlar Türkiye'ye ameliyat olmaya gelmiyorlar. Büyük bir kayıp. Cari açık ne olacak? Her ay rekor kırıyor. Bütçe açığı ne olacak? Faiz ne olacak? Enflasyon ne olacak? Projeksiyonlarınız var mı?" dedi.

Konya ve İncirlik'ten kalkan uçakların İran sınırında yoğun şekilde uçuş yaptığını iddia eden Çömez, bunlarla ilgili Türkiye'nin çok stratejik, vizyoner ve istikbale dönük güvenli adımlar atması gerektiğini söyledi.

Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın nereden ne amaçla gönderildiği konusunda kamuoyunun ikna edici şekilde bilgilendirilmediğini ileri süren Çömez, NATO tarafından görevlendirilen ve Malatya'da konuşlandırılan Patriot sistemiyle ilgili de kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini savundu.

Çömez, doğu Ege Adaları'nda Yunanistan'ın F-16'ları konuşlandırdığını iddia ederek, "Hava savunma sistemleri kuruyor ve bu, Lozan'a tamamen aykırı. Bununla ilgili ne yapıyorsunuz?" dedi.

Kıbrıs'ın etrafında savaş gemilerinin olduğunu dile getiren Çömez, "Kıbrıs, şu an büyük bir savaş gemisi haline getirildi, Fransızlar, İngilizler, Yunanlıların gemileri var. İtalyanlar, İspanyollar ve Amerikalılar var. Bizim gemilerimiz yok. TCG Anadolu nerede? Savaş gemilerimizi burada görmek istiyoruz." diye konuştu.

Bölgede çok önemli petrol üslerinin bombalandığını, buradan kalkan petrol atıklarının atmosfere karıştığını ve dünyanın pek çok coğrafyasına taşındığını belirten Çömez, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundaki illerin bu petrol ve sağlık sorunları riskleriyle karşı karşıya olduğunu savundu.

Lübnan'da bir felaket yaşandığını dile getiren Çömez, "Bu insanlık krizi bir mülteci riskini de beraberinde getirebilir. Bu konuda iktidarı uyarmak istiyorum." dedi.

Çömez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram ikramiyesine yönelik açıklamasını da eleştirdi.