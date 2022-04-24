İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta Yozgat'a geldi - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye ekonomisinin sıkıntı yaşadığını belirterek, erken seçim beklediğini söyledi.

Partisinin düzenlediği iftar programına katılmak üzere Yozgat'a gelen Usta, İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık'ı ziyaret etti.

Usta, burada yaptığı açıklamada, insana yatırım yapılmadığını iddia ederek iktidarı eleştirdi.

İktidarın her şeyi binadan ibaret gördüğünü ileri süren Usta, "Sağlık nasıl diyorsunuz, şehir hastanelerinin binalarıyla övünüyor Erdoğan. Eğitim nasıl diyorsun? Okulların binalarıyla övünüyor. Her şey binadan ibaret zanneden bir anlayışla ülkenin ileri gitmesi mümkün değildir ama seçimler yaklaştı, ben hala erken seçim bekleyenlerdenim." diye konuştu.

Usta, kur korumalı mevduat hesabıyla doların kontrol altında tutulduğunu dile getirerek, "2023 Haziran'ına kadar bunu tutmanın imkanı yok. Türkiye ciddi bir kur şoku yaşayacaktır çünkü yapısal hiçbir tedbir alınmıyor." dedi.

Seçimlerin 2023 Haziran'da olacağına pek inanmadığını vurgulayan Usta, "Bu anlamda biz hazırız. Genel Başkanımız 2 yılı aşkın bir süredir ilçe ilçe geziyor. Teşkilatlarımızın da Genel Başkanımıza daha diri bir şekilde ayak uydurması lazım. Erken veya baskın seçime karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor çünkü ekonominin gidişatı çok iyi değil." ifadesini kullandı.