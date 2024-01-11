 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti İzmir İl Başkanı görevden alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti İzmir İl Başkanı görevden alındı

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, genel merkez kararıyla görevden el çektirildiklerini belirtti. Bezircilioğlu, İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, parti genel merkezinden bugün gelen tebligatla İzmir İl Teşkilatı olarak görevden el çektirildiklerini belirterek, kararın hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi. Bezircilioğlu, partiden istifa etmeyi düşünmediğini, kararla ilgili hukuki bir girişimde de bulunmayacağını sözlerine ekledi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı görevden alındı
11.01.2024 - 18:06,  Güncelleme: 18:10
Abone Ol

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, genel merkez kararıyla görevden el çektirildiklerini belirtti.

Bezircilioğlu, İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, parti genel merkezinden bugün gelen tebligatla İzmir İl Teşkilatı olarak görevden el çektirildiklerini belirterek, kararın hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Genel Başkan Meral Akşener'in emrinde İYİ Parti'de çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Bezircilioğlu, "Biz partimizi yükseltmeye, yüceltmeye devam edeceğiz. Gerekçelerini anlatmak gerekirse Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ümit Özlale'nin belirli olaylar silsilesi sonucunda Sayın Genel Başkanımıza gidip 'ya ben ya il yönetimi' demesi sonucunda Genel Başkanımız da tabii ki adayımızı görevden çektiremeyeceği için bizi görevden aldılar. Yapacak bir şey yok, siyasette bu tür şeyler olur. Biz yine önümüze bakacağız, çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Bezircilioğlu, partiden istifa etmeyi düşünmediğini, kararla ilgili hukuki bir girişimde de bulunmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İYİ Parti, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti İzmir İl Başkanı görevden alındı - Son Dakika


18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04
Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48
Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak

Son Dakika
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48 Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 19:24:33. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti İzmir İl Başkanı görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement