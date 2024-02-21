İyi Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli Sahaya Çıktı

İyi Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli meclis üyeleri ile birlikte sahaya çıktı. Meclis üyelerinin açtığı "Hepimiz Murat Sesli'yiz" pankartı vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.
İyi Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, meclis üyeleri ile birlikte ilk saha gezisini gerçekleştirdi. Meclis üyeleri Murat Sesli 'ye destek amaçlı, "Hepimiz Murat Sesli'yiz" pankartı açarak, Murat Sesli'nin yanında olduklarını belirttiler.
Sesli ve ekibi ilk gezisini çarşı içerisinde yaparak, esnaftan destek istedi. Bir tane, iki tane değil, yüzlerce, binlerce Murat Sesli olduğunu söyleyen Kdz. Ereğli Önceki Dönem Belediye Başkanlarından Murat Sesli, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
"Ereğli'nin bizlere ihtiyacı olduğu için biz sahaya çıktık. Ereğli'nin kaybedecek bir günü dahi yok. Biz ekip olarak sahadayız ve inşallah bu işi başaracağız. Ereğli belediyesini kazanarak, ekip olarak çok güzel hizmetler yapacağız."
"Belediye'nin taksicilerin parasına ihtiyacı yok"
Sesli ziyaretleri sırasında taksici esnafını da ziyaret ederek, "Taksicilerimizin sıkıntılarını biliyoruz. Bununla ilgili olarak ayrıca ziyaretimiz de olacak. Belediye taksicilerin, otobüsçülerin ortağı değil. Belediyenin taksicilerin parasına ihtiyacı yok. 24 saat çalışarak, evine ekmek götürmek isteyenlerin parasında da gözü olmaması lazım. Ben sorunlarınızı biliyorum. Bende esnafım. 1983 yılından beri ticaret yapıyorum. Ticaretin, ticaret yapmanın ve para kazanmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Rahat olun, bundan sonra çok şey değişecek. Allah izin verirse bizlere, göreve geldiğimiz zaman bunu göreceksiniz. Sizin nezdinizde bütün taksi durakları, hal otobüsçülerimize de aynı şeyi söylüyorum, söyleyeceğim. Biz festivalde taksicilerden, otobüsçülerden, duraklardan para alan bir belediye olmayacağız. Vergisini aşırı alan bir belediye olmayacağız. Herkes hakkını verecek, fazlasını istemeyeceğiz. Onu da belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.
Ziyaret esnasında esnaflar "biz artık ticaretin içerisinden gelen bir belediye başkanı istiyoruz. Nasıl olursa olsun, artık değişim olsun. Sizi belediye başkanı olarak görmek istiyoruz diyerek, Sesli'ye desteklerini söylediler.
Gezi programına İyi Parti Belediye Meclisi 1. Sıra Adayı Evrim Balbaloğlu, İyi Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Yasemin Erdoğan, Meclis Üyeleri, Kdz. Ereğli Önceki Dönem Belediye Başkanı Murat Sesli'nin eşi Ayfer Sesli, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli'nin eşi Özlem Sesli ve çok sayıda Sesli gönüllüleri katıldı. - ZONGULDAK
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