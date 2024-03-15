İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli ve ekibi sağlık kuruluşlarını ziyaret etti

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediyesi 1. Sıra Meclis Üyesi Adayı Op. Dr. Evrim Balbaloğlu, Kdz. Ereğli önceki dönem belediye başkanlarından Murat Sesli ve belediye meclis üyesi adayları 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek çalışanların bayramlarını kutladı.
İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediyesi 1. Sıra Meclis Üyesi Adayı Op. Dr. Evrim Balbaloğlu, Kdz. Ereğli önceki dönem belediye başkanlarından Murat Sesli ve belediye meclis üyesi adayları 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilk olarak ilçedeki özel bir hastaneyi ziyaret etti. Sesli ve ekibi hastane Başhekimi Dr. Nevzat Çimenoğlu tarafından karşılandı. Hastane çalışanlarını tek tek ziyaret eden Sesli ve ekibi 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kendilerine çiçek takdim etti, bayramlarını kutladı. Hastane çalışanlarının sıcak ilgisi ve karşılaması ile moral depolayan Sesli ve ekibi tüm sağlık çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diledi.
Sesli ve ekibi daha sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne geçerek sağlık çalışanlarını tek tek selamlayıp bayramlarını kutladı. Hastaneye tedaviye gelen vatandaşlarla da sohbet edip geçmiş olsun dileklerini ileten Kdz. Ereğli Belediyesi önceki dönem başkanlarından Murat Sesli, hastane bölgesine yapacakları projeyle ilgili bilgi verdi. Sesli ziyaretlere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede "Bu gün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Dün ilk olarak Anadolu Hastane'mizi ziyaret etmiştik. Bu günde Echomar Hastanesi ve Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ni ziyaret ettik. Tüm hastanelerdeki sağlık çalışanlarımıza bizleri sıcak karşılamalarından dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın ne kadar zor bir görev üstlendiklerini en iyi pandemi döneminde anladık. Bu anlamda onların haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Kendi canlarını hiçe sayıp insanları iyileştirmek için yorulmadan, dinlenmeden görevleri başındaydılar. Hizmetlisinden, hemşiresinden, 112 sağlık görevlilerinden, aile hekimlerimize ebelerimize, doktorundan, başhekimine kadar Allah onları başımızdan eksik etmesin. İyi ki varlar. Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı bir kez daha canı gönülden kutluyorum. Hepsine de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK
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