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İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili açıklama yaptı

İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı, Gülüç Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Gökhan Mustafa Demirtaş'ın adaylığının açıklanmasının ardından yaşanan tartışmalarla ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı. Açıklamada, Demirtaş'a yönelik iddialara ilişkin yargılama sürecinin devam ettiği ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı belirtildi. İYİ Parti, Anayasa kurallarını ve evrensel hukuk ilkelerini gözetleyen bir parti olduğunu vurguladı ve Genel Merkez'in Demirtaş'ı aday olarak uygun gördüğünü bildirdi.

İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı Gökhan Mustafa Demirtaş\'ın adaylığıyla ilgili açıklama yaptı
15.01.2024 - 13:40,
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İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı, partinin Gülüç Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Gökhan Mustafa Demirtaş'ın adaylığının açıklanmasının ardından yaşanan tartışmalarla ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı.

İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Yasemin Erdoğan imzalı açıklamada, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a yönelik iddialara ilişkin yargılama sürecinin devam ettiği belirtildi. Erdoğan açıklamasında şöyle dedi:

"İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde İYİ Parti Gülüç Belediye Başkan adayı olarak SnGökhan Mustafa Demirtaş'ın isminin açıklanmasının ardından basında yer alan bir kısım partimizi yıpratmaya yönelik demeçler Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir. İYİ Parti Gülüç Belediye Başkanı adayı Gökhan Mustafa Demirtaş'a yönelik iddialara ilişkin yargılama süreci devam etmekte olup ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Anayasanın 38/4. maddesi masumiyet karinesi hükmünü düzenlemektedir. Bu kural ayrıca bir evrensel hukuk ilkesidir. İYİ Parti, Anayasa kurallarını ve evrensel hukuk ilkelerini daima gözetleyen, hukukun üstünlüğüne inanan demokratik bir partidir. Genel Merkezimiz bu çerçevede değerlendirmelerini yapıp Gökhan Mustafa Demirtaş'ı Gülüç Belediye Başkan adayı olarak uygun görmüştür. İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı olarak Genel Merkezimizin almış olduğu kararın arkasında durduğumuzu bildirmekteyiz. Ayrıca basında yer alan Genel Merkezin kararına aykırı bir kısım demeçlerin partimizin zarar görmesine yol açacak olması sebebiyle işbu açıklamaları talihsiz olarak karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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