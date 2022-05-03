İYİ Parti'li Dervişoğlu, İzmir'de bayramlaşma törenine katıldı - Son Dakika
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İYİ Parti'li Dervişoğlu, İzmir'de bayramlaşma törenine katıldı

03.05.2022 16:15
İYİ Parti'li Dervişoğlu, İzmir'de bayramlaşma törenine katıldı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Müsavat Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçen yılla mukayese edildiğinde fevkalade ciddi bir ekonomik buhranla karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Dervişoğlu, "Bu ucube sistemin bir mucize sistem olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Sisteme olan itirazlarımızı dün olduğu gibi bugün de tekrarlıyoruz. 2018'den itibaren Türkiye'nin bugünkü şartlara gelmiş olmasını bir tek sebebi var, o da tek adamla evrilmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir." dedi.

AK Parti'nin tek başına iktidarda olmadığını savunan Müsavat Dervişoğlu, "Milliyetçi Hareket Partisi olmasaydı Adalet ve Kalkınma Partisi bugün iktidarda olamayacaktı. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisine verilmiş oyların aslında Adalet ve Kalkınma Partisine verilmiş oylardan sayılacağı, tarafımdan ifade edilmiş olsun." iddiasında bulundu.

Türkiye'nin hukuka, adalete, demokrasiye ve güvene ihtiyacı olduğunu kaydeden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah İYİ Parti iktidarında, milletin arzuladığı şeyleri düşünceden hayata geçirerek, doğru adımları atmak suretiyle, karşı karşıya bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmak mümkündür. Hiç kimse umudunu yitirmesin. Sandık, ne kadar kaçsalar da yaklaşıyor, önümüze gelecek yakın takvim içinde. Zamanında yapılırsa 2023 yılının haziranında olacak. Her şeye rağmen bizim bir beklentimiz var, bu hükümet inşallah basiretli bir karar alır ve seçim 2023 yılının haziranını beklemez, diye umut ediyoruz."

İYİ Parti olarak seçime hazır olduklarını ifade eden Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'yi biz yöneteceğiz. Bu ülkenin Başbakanı Meral Akşener olacak. Millet iktidarını belirlediği Cumhurbaşkanı adayı da bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak. 'Başbakan olacağız' iddiası sıradan bir iddia değil. Önümüzdeki seçimlerde İYİ Parti birinci parti olarak çıkacak. Yükselişi ve kamuoyu araştırmaları da onu gösteriyor."

İYİ Parti'li Dervişoğlu, İzmir'de bayramlaşma törenine katıldı
İYİ Parti'li Dervişoğlu, İzmir'de bayramlaşma törenine katıldı
İYİ Parti'li Dervişoğlu, İzmir'de bayramlaşma törenine katıldı
İYİ Parti'li Dervişoğlu, İzmir'de bayramlaşma törenine katıldı

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Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, Türkiye, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti'li Dervişoğlu, İzmir'de bayramlaşma törenine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'li Dervişoğlu, İzmir'de bayramlaşma törenine katıldı - Son Dakika
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