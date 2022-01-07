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İYİ Parti"li Usta, Samsun'da STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

İYİ Parti"li Usta, Samsun'da STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

07.01.2022 19:53
İYİ Parti"li Usta, Samsun'da STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda Usta, Türkiye'deki tüm sorunların pandemi kaynaklı olduğu yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını öne sürerek, "İşte buna inanmaya başlarsak Türkiye'de hiç bir sorunu çözemezsiniz, işte inanmaya başladıkları için Türkiye'nin sorunu çözülemiyor." diye konuştu.

Enflasyon rakamlarına işaret eden Usta, şöyle devam etti:

"Yoksulluk arttı. Yoksulluk konusunda geçen hafta partimiz İstanbul'da konferanslar serisi düzenledi. Enine boyunu bir akademisyen gibi konuyu biz inceledik yaptığımız araştırma sonuçları orada açıklandı. Türkiye'de bir şekilde yoksullaşma, fakirleşme başladı. Türkiye bu stratejik konumuna rağmen niye fakirleşiyor diye sormamız lazım. Türkiye'de bundan 10 yıl önce gayrisafi milli hasılada 12 bin 500 doları buldu bugün 8 bin doların altına iniyor bunu görmemiz lazım. Bir ülkenin kaynağını har vurup harman savurursanız, birilerine peşkeş çekerseniz birileri zenginleşir ama bu millet fakirleşir. Yani Türkiye'nin fakirleşmesinin temelinde bu var."

Usta, daha sonra soruları yanıtladı.

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Erhan Usta, İYİ Parti, Türkiye, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti'li Usta, Samsun'da STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti"li Usta, Samsun'da STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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