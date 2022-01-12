İYİ Parti Lideri Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Vicdansız, sağır bir adam oldun! - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Konuşmasının büyük bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Akşener, ekonomi üzerinden Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklendi. Akşener'in konuşmasından satır başları:

- Haftaya çok acı haberlerle başladık. Enes oğlumuzu, Raziye ve Dilara kızlarımızı kaybettik. Enes'i aynı Fedai öğretmenimiz gibi hapsedildiği umutsuzluğa kurban verdik.

- Buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrı da bulunmak istiyorum. Artık yeter, bu ölümlerin durması gerekli. Senin de çocukların, torunların var. Bu ölümlere benim üzüldüğüm gibi senin de üzüldüğünü biliyorum.

- Bunun siyasi bir yanı yok. Her hafta gençlerimiz, kadınlarımız ölüyor. Ölümlerin ardından tweetler atmak yetmiyor. Katledilen her kadının ardından ağıt yakmak yetmiyor.

- Gel iktidar ve muhalefet el ele verelim bu ülkenin lügatinden kadın ve genç ölümlerini silelim. Kendisinin bu çağrıma yanıt vereceğimden şüpheliyim.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA AÇ KALAN İNSANLARIN YARDIMINA KOŞARDIN"

- Malum Sayın Erdoğan son zamanlarda pek iyi değil. O nedenle de artık her gün kendisinin ruhsal bunalımlarının yeni bir yansımasına şahit oluyoruz.

- Sayın Erdoğan'ın adına 'Yeni Ekonomi Modeli' dediği bu ucube dönemde atılan adımlar ekonomimizi giderek daha da kırılgan hale getiriyor.

- Milletimiz her gün fakirleşiyor. Enflasyon canavarı her geçen gün paramızı da itibarımızı da eritiyor.

- Belediye başkanlığında sokakta aç kalan insanların yardımın koşardın, şimdi vatandaşı aç gezerken lüks içinde sefa sürebilen bir vicdansız, sağır bir adam oldun.

"NEYDİN, NE OLDUN SAYIN ERDOĞAN?"

- Erdoğan, söz veriyor ama 20 yıldır sözlerinin arkasında durmuyor. Yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların bayraktarı haline dönüşen, derdini söyleyeni terörist ilan eden sayın Erdoğan'ın bizzat kendisi söylüyor. Neydin ne oldun sayın Erdoğan?

- Bugün, ülkemizdeki çocukların yarısı, gençlerin de üçte biri, en yoksul yüzde 20'lik kesimde yaşıyor. Tam 4,2 milyon çocuk 2,1 milyon genç ve bunu içim çok acıyarak söylüyorum, 954 bin bebek, kişi başına gelirin, yılda sadece 4600 lira olduğu, en yoksul ailelerde yaşıyor.

"1 MİLYON GENCİN İKİNCİ BİR AYAKKABISI YOK"

- Sayın Erdoğan değerlerini hiçe sayıp, fikirlerini dinlemediğin, günde 20 liraya mahkûm edip, üstüne bir de, 'Elinize dilinize dursun' dediğin gençlerimizin 3'te 1'inin yoksul olduğunu biliyor musun? Resmî tanıma göre, ülkemizdeki 12,3 milyon yoksul vatandaşımızın tam 6,2 milyonunun, genç olduğunu biliyor musun?

- 12 milyon gencimizin 2 milyonunun, bilgisayarının olmadığını, 1,3 milyonunun, eski giysilerinin yerine, yenisini alamadığını, 1 milyonun, ikinci bir ayakkabısının olmadığını, biliyor musun?

"ARTIK O KOLTUKTA OTURMAYI HAK ETMİYORSUN"

- 'Başka bir dünya mümkün' dediğin dünya, bu mu Sayın Erdoğan? Uçan, kaçan, tüm dünyaya kafa tutan Türkiye, bu mu? Gençlere reva gördüğün hayat, bu mu?

- Eski Türkiye'den dem vurarak, nankörlükle, tembellikle, iş beğenmemekle suçlayarak, 'Çıkar telefonunu göster' nobranlığına hapsederek, onların, bu yoksulluğa razı olmalarını bekleyemezsin. Kendi beceriksizliğinin faturasını, bu ülkenin gençlerinin sırtına yükleyemezsin. Ayıptır, günahtır.

- Sayın Erdoğan artık son demlerini yaşadığın, 20 yıllık devri iktidarının sonucunda çocuklarımızı, yoksulluğa mahkûm etmişsen, onları Cumhuriyetimizin sunduğu fırsatlardan, mahrum etmişsen, geleceklerinin önüne setler örmüşsen, sen artık, o koltukta oturmayı da, hak etmiyorsun demektir. Bu kadar basit.