İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın

04.08.2022 19:51
İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un özür açıklaması üzerine, "Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir. Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın" çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ÖSYM'nin yeni Başkanı Bayram Ali Ersoy'un bugün yaptığı açıklamada; "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" açıklamasına tepki gösterdi.

Akşener, sosyal medya hesabında Anadolu Ajansı'nın paylaştığı ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklamasını alıntılayıp, "Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir. Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın." sözleriyle karşılık verdi.

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