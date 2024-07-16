İYİ Parti Milletvekili Nimet Özdemir, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifini eleştirdi - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Milletvekili Nimet Özdemir, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifini eleştirdi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin sorunu çözmek yerine daha fazla soruna yol açacağını belirtti. Özdemir, teklifin içerdiği çelişkileri ve ötanazi kavramının kullanılmasını eleştirerek, hayvanların ölüme sürüklenmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, mevcut bakımevi kapasitesi ve hayvan popülasyonu arasındaki dengesizliği de dile getiren Özdemir, hükümetin Araştırma Komisyonu raporunu dikkate almadığını ifade etti.

16.07.2024 17:29
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin, sorunun çözümüne yönelik bir yöntem sunmadığını belirtti.

Özdemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarın TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülecek sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifini değerlendirdi.

Kanun teklifinin gerekçesindeki ifadelere ve kullanılan kavramlara bakıldığında kendi içinde büyük çelişkileri barındırdığının görüleceğini ifade eden Özdemir, teklifte "ötanazi" kelimesi kullanılmasının, uyutma ve vahşeti örtbas etme çabası olduğunu savundu. Özdemir, "Bu hayvanlar sizlerden ölmeyi mi talep ediyorlar? Elbette ki hayır. Hayatta kalma içgüdüleri var. 'İtlaf edeceğiz' diyemediklerinden ötanazi kavramına başvuruyorlar. Masum hayvanlara reva mıdır bu?" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, hayvandan insana geçen zoonoz hastalıklara yakalanan kişilerde en yüksek oranı Brusella'nın oluşturduğunu aktaran Özdemir, "Brusella'ya sebebiyet veriyor diye tüm inekleri öldürüyor muyuz? Hayır." dedi.

Özdemir, 105 bin kapasiteli 322 bakımevi ve 4 milyon civarında hayvan popülasyonu olduğuna işaret ederek, "Nasıl olacak bu iş? 4 milyon nerede, 105 bin nerede? Yasa çıkınca hemen toplamaya başlanacağına göre bu kadar hayvanı nereye, nasıl sığdıracaksınız?" diye sordu.

Sorunun çözülmesini istediklerini ancak bunun hayvanları ölüme sürükleyecek bir düzenleme ile olmaması gerektiğini kaydeden Özdemir, "2019 yılında TBMM'de oluşturulan Araştırma Komisyonunun hazırladığı rapor, bilimsel metotlarla bu sorunun giderilmesi için yapılması gerekenleri ortaya koymuştur. Hükümet edenler, milletin iradesinin ortaya koyduğu bu önerileri bir kenara atıp çözüm olarak kendi bildiklerini okumaktan başka bir tutum ortaya koymamaktadır. Bu kanun teklifi bir çözüm yöntemi değildir. Bizler inançlı insanlarız. Nizamı bozacak, tahrip edecek bu eylemlere alet olmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir'in basın toplantısına bazı hayvanları koruma derneklerinin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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