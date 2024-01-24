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İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım: Ankara tembellik ve ihmalkarlıkla pençeleşiyor - Son Dakika
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İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım: Ankara tembellik ve ihmalkarlıkla pençeleşiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Cengiz Topel Yıldırım'ı teklif etti. Yıldırım, Ankara'nın son 5 yılda tembellik ve ihmalkarlık nedeniyle ayağa kalkamadığını belirtti.

İYİ Parti\'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım: Ankara tembellik ve ihmalkarlıkla pençeleşiyor
24.01.2024 - 15:22,
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İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, "Ankara son 5 yılda ayağa kalkacağına tembellik ve ihmalkarlığın pençesine düşürülmüştür" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Cengiz Topel Yıldırım'a teklif götürdüğünü ve Yıldırım'ın teklifi kabul ettiğini söyledi. Böylece İYİ Parti'nin ABB Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım olarak belirlendi.

"Ankara'ya memat gelmemiş fakat hayat Ankara'dan gitmiştir"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Ankara'nın hak ettiği yerde olmadığını söyleyerek, "Ankara; adına, şanına, rütbesine ve mazisine yakışan bir konumdan fersah fersah uzaktır. Bir asırdır ülkemize başkentlik yapan Ankara, mevcut potansiyelini bir türlü harekete geçirememiştir. Ankara'ya memat gelmemiş fakat hayat Ankara'dan gitmiştir. Ankara son 5 yılda ayağa kalkacağına tembellik ve ihmalkarlığın pençesine düşürülmüştür. Ankara her fanteziyi proje zanneden zihniyet ile her projeyi fantezi olarak gören bir atalet arasına sıkışmıştır. Bu iki zihniyet Ankara'yı malulen emekli hale çevirmiştir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım: Ankara tembellik ve ihmalkarlıkla pençeleşiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım: Ankara tembellik ve ihmalkarlıkla pençeleşiyor - Son Dakika
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