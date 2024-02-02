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İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık ve 100 üye istifa etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık ve 100 üye istifa etti

İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık ve 100 üye istifa etti

İYİ Parti'nin eski Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık, 100 üye ile birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı. Özyanık, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, ihraç istemiyle disipline sevk edilerek savunmasının istendiği evrakın kendisine ulaştırıldığını belirtti. Özyanık, yaşanan gelişme dolayısıyla üzgün olduğunu ve partiden istifa ettiğini söyledi. Ayrıca, Rize'de parti üyesi 200'e yakın kişinin de istifa edeceğini ileri sürdü.

02.02.2024 19:15
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İYİ Partinin eski Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık, 100 üye ile partiden istifa ettiklerini söyledi.

Özyanık, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından, ihraç istemiyle disipline sevk edilerek savunmasının istendiği evrakın kendisine ulaştırıldığını söyledi.

Toplantıya katılanların, Rize'de partinin kuruluşuna destek veren arkadaşları olduğunu belirten Özyanık, "Arkadaşlarım, 2018'de hangi koşul ve şartlarda il başkanlığı görevini aldığımı ve neler yaptığımızı biliyorlar. En son 30 Ocak 2023'te başkanlık görevini hamileliğimden ötürü bırakmıştım. Hiçbir sıfatım olmamasına rağmen ülkemin ve hepimizin çocuğunun geleceği için canla başla elimden geldiğince çalıştım." dedi.

Özyanık, yaşanan gelişme dolayısıyla üzgün olduğunu, partiden 100 üye ile istifa ettiklerini vurgulayarak, "Gelmiş olduğumuz süreçte maalesef üzülerek söylüyorum siyaset yapma imkanım veya düşüncelerimi, fikirlerimi demokrasi içerisinde söyleme imkanım olmadığı için İYİ Partiden istifa ettim. Bu benim için üzücü bir açıklama, bunu söylerken içim kan ağlıyor." diye konuştu.

Özyanık, Rize'de parti üyesi 200'e yakın kişinin istifa edeceğini kendisine ilettiğini de ileri sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık ve 100 üye istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık ve 100 üye istifa etti - Son Dakika
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