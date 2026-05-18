İYİ Parti: Su kaynakları kritik milli güvenlik meselesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti: Su kaynakları kritik milli güvenlik meselesi

18.05.2026 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Maden işletmelerinde kullanılan aşırı su ve kimyasal kullanımı geri dönülemez sonuçlara yol açıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Maden işletmelerinde kullanılan aşırı su ve kimyasal kullanımı geri dönülemez sonuçlara yol açıyor. Dolayısıyla şunu net olarak görmemiz lazım, su kaynakları kritik bir milli güvenlik meselesidir" dedi.

İYİ Partili Buğra Kavuncu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulundu. Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı'nı gençlerle birlikte inşa edeceğiz' şeklindeki açıklamasına değinerek, "Siz önce büyükelçilik kapılarında vize almaya çalışan gençleri bu vize kuyruklarından çıkarın. Sayın Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin her gencinin kendileri için aynı değerde olduğunu da söyledi. Biz aslında kimlerin değerli olduğunu biliyoruz. Sizler için en kıymetli olanların bakanların, bürokratların çocukları ile kendi akrabalarınızın evlatları olduğunu her gün okuyoruz. Suçlular yandaş olunca neler olduğunu, Gülistan Doku cinayetinde gördük. Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yeğen atandığında kime değer verdiğinizi çok net anladık. Türk Hava Yolları üst düzey yönetici atamalarındaki akraba ilişkilerine baktığımızda da her gencin sizin için ne kadar eşit ve ne kadar değerli olduğunu gördük" dedi.

'KİMYASAL KULLANIMI GERİ DÖNÜLEMEZ SONUÇLARA YOL AÇIYOR'

Geçen sene çıkarılan yasayla tarım arazilerinin ve orman alanlarının madenciliğe açılmasının kolaylaştığını söyleyen Kavuncu, "Bu maden sahalarının yoğunluğu da su kaynaklarını olumsuz yönde etkiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. 2024'te madencilikte kullanılan su miktarı toplam tükettiğimiz su miktarının yüzde 5,8'ine tekabül etmiş. Maden işletmelerinde kullanılan aşırı su ve kimyasal kullanımı geri dönülemez sonuçlara yol açıyor. Dolayısıyla şunu net olarak görmemiz lazım, su kaynakları kritik bir milli güvenlik meselesidir. Su stresi yaşayan ülkemizde özellikle altın ve kömür madenleri olumsuz etkilere yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber: Gizem CENGİL/ANKARA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti: Su kaynakları kritik milli güvenlik meselesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in İran’a saldırılar için Irak’ta “ikinci gizli karakol kurduğu“ iddiası İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta "ikinci gizli karakol kurduğu" iddiası
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu. Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Yozgat’ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza
Eyüpspor, Fenerbahçe’ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı
Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi

18:53
Mersin’de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:45
Halil İbrahim Kalaycıoğlu “Mezhebimi sordu“ dedi, İlyas Salman’dan yanıt geldi
Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 19:28:55. #7.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti: Su kaynakları kritik milli güvenlik meselesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.