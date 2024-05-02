İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda istifalar nedeniyle il yönetimi düştü - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda istifalar nedeniyle il yönetimi düştü

İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda birçok ismin istifası nedeniyle il yönetimi düştü. İl Başkanı Fatma Başkan, istifa gerekçesini 2023-2024 seçimlerinde uygulanan stratejinin başarısız olması olarak açıkladı.

02.05.2024 00:21  Güncelleme: 00:30
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İYİ Parti'de istifalar nedeniyle il yönetimi düştü

TRABZON - İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda yaşanan istifalar nedeniyle il yönetimi düştü.

İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı yönetiminde birçok ismin istifası nedeniyle il yönetimi düştü. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın partisinden istifasının ardından Trabzon İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. İl Başkanlıği görevinden istifa ettiğini belirten Fatma Başkan, 2023-2024 seçimlerinde partilerinin uygulamış olduğu stratejinin başarılı olmadığını belirterek, "Özellikle yerel seçimlerde muhalefete karşı kullanılan dil ve söylemler seçmen nezdinde eleştiriye ve şüpheye sebebiyet verdi. İYİ Parti'nin oyları gün gün eridi. Bizler sürecin gittiği noktanın farkındaydık fakat partimize zarar vermemek adına genel merkezin aldığı kararlar başarıya götürmeyecek olsa da uyguladık. Parti aidiyetimizle birlikte çalıştık. Vekilimiz Yavuz Aydın'la yerel seçimlerde birçok konuda fikir ayrılığına düştük. Fakat seçim sürecinde partime zarar vermemek adına yine her şeye rağmen süreci düzgün yönetmeye çalıştım. Ancak İYİ Parti olarak sınırlı il ve ilçeler dışında ülke genelinde ağır bir hezimete uğradık. Trabzon'da Mustafa Bıyık başkanımızla Yomra Belediyesi'ni alarak mevcut belediyemizi koruduk" dedi.

"İYİ Parti için tekrar bir çıkış yakalama fırsatı vardı"

"Kendi söylemlerimizle çeliştik, millete ve tabana rağmen siyaset yapılmayacağını gördük" diyen Başkan, "Bu durumun ardından Genel Başkanımız Meral Akşener bir kongre kararı aldı ve aday olmayacağını belirtti. İYİ Parti için tekrar bir çıkış yakalama fırsatı vardı. Partimizin çok değerli üç ismi kongrede adaylığını açıkladı. Bunlardan birisi de şehrimizin gururu, bakanımız Koray Aydın'dı. Biz kendisini destekledik. Zaten Trabzon teşkilatına yakışan da buydu. Trabzonlu bir genel başkan adayı varken başka bir adayı destekleyemezdik, bize yakışmazdı. Süreçte diğer genel başkan adaylarımızı da aradım ve hayırlı olsun dileklerimi ilettim. Trabzon çok farklı bir şehirdir. Bu şehrin yazılı olmayan kuralları, çok keskin normları vardır. Bu şehir milliyetçidir, kendi adamını tutar. Kendinden olanı her zaman destekler. Fakat İYİ Parti Olağanüstü Kongresi'nde böyle olmadı. İYİ Partililerin oyları ve emekleri ile siyaset yapan ve partimize umut olan Genel Başkan Sayın Koray Aydın'la dostluk yapıp, yol yürüdüğü halde desteklemeyenler oldu" şeklinde konuştu.

"Yaşanan bu olaylardan sonra sağlıklı bir çalışma ortamı kalmadığını düşünüyorum"

İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini kaydeden Başkan, "Kongrede yaşanan bazı olaylar bizi derinden sarsmıştır. Yomra Belediye Başkanımız Mustafa Bıyık, kongrede oy kullanamamıştır. Bilgileri yanlış girilmiştir. Kasıtlı veya kasıtsız bilmiyoruz. Ancak bir önceki kongrede sorunsuz oy kullanabilen bir delegenin bu seçimde oy kullanamaması şüpheli bir durumdur. Kongre ile alakalı çok daha fazla şey söyleyebilirim ancak siyasi etik gereği bu konulara fazla girmek istemiyorum. Sonuca gelecek olursak artık İYİ Parti İl Başkanı olarak yaşanan bu olaylardan sonra sağlıklı bir çalışma ortamı kalmadığını düşünüyorum. Bugün itibariyle yürütmüş olduğum İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'na ve İYİ Parti ailesine başarılar dilerim. Şimdiye kadar benimle yol yürümüş il yönetim kurulu üyelerime, ilçe başkanlarıma, teşkilat mensuplarıma ve partimize gönül veren herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda istifalar nedeniyle il yönetimi düştü - Son Dakika

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