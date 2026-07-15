İYİ Parti ve AK Parti Arasında Tartışma - Son Dakika
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İYİ Parti ve AK Parti Arasında Tartışma

15.07.2026 01:27
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İYİ Partili Usta ve AK Parti'li Güneş arasında EPDK ve belediyeler üzerine sert tartışmalar yaşandı.

'İDDİANIN ARKASINI DOLDURUYORUM'

Maddeler üzerinde yapılan görüşmeler sırasında yerinden söz alan İYİ Partili Usta'nın konuşması EPDK ile ilgili yolsuzluk iddialarını sürdürmesi sırasında AK Parti'li Güneş, "Böyle bir şey yok, milleti yanlış bilgilendiriyorsun. Bir iddiada bulunuyorsun, iddianın arkasını doldurmuyorsun" dedi. Bunun üzerine Usta, "Nasıl doldurmuyorum ya. İddianın arkası nasıl doldurulur? Sunum yapıyorum, koyuyorum, 'Excel dosyasını ver' diyorum. Senin gibi arkasından konuşmuyorum, önünde söylüyorum. Başkan da ikaz ediyor, diyor ki, 'Erhan Bey'in iddialarına cevap ver.' EPDK Başkanının; özel bütçeli kuruluşlarda söz hakkı vardır. Söz hakkı var, iki defa ikaz edilmesine rağmen ağzını açıp bir tane kelime söylemiyor çünkü yaptığım hesabın hepsi doğru. Bu milletin nasıl fakirleştiğini anlatmak için bunu söylüyorum" derken Güneş bir kez daha araya girerek, 'Ya hepsi yanlış, sen kimi kandırıyorsun, aynı şey değil. Bu milleti kandırma. Ya, depolamanın megavat başına 200 bin dolar maliyeti var" ifadelerini kullandı.

USTA, GÜNEŞ'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Usta ve Güneş arasında karşılıklı sataşmalar sürerken Usta, Güneş'in söz konusu projeden lisans aldığını söylemesi üzerine Güneş, 'Bunu diyemezsin. Ben senin, benim bilgim çok, sen anlayamazsın derken Usta ise şöyle devam etti;

"Böyle derim arkadaş, niye beni konuşturmuyorsun ya. Buna EPDK Başkanı cevap veremiyor, sen hangi bilgiyle cevap veriyorsun cahil adam. Hangi bilgiyle cevap veriyorsun ya. Sen sadece söz kesiyorsun. Olmaz böyle bir şey ya. Sen sadece söz kesiyorsun."

Tartışmaların sürmesi üzerine oturum başkanı Orhan Erdem, birleşime 5 dakika ara verdi. Ara sırasında iki vekil arasındaki sataşmalar sürdü. Güneş ve Usta birbirlerini 'adam olmamakla' suçladı. Ardından Usta, Güneş'in üzerine yürüdü, araya milletvekilleri girdi.

'YÜZDE 10 KATKINIZINI YÜZDE 30'A ÇIKARTIN'

Ardından komisyon toplantısı yeniden başladı. Bu kez toplantıda AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ile CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı arasında 'Belediyeler' üzerinden tartışma yaşandı. AK Parti'li Yeğin, belediyelerin SGK ödemeleri ile ilgili, "Bu düzenleme ilk başta 2013 yılında yapılmış. 2013 yılında henüz Ankara, İstanbul sizin işte, 'Bize geçti, o yüzden yapıyorsunuz' dediğiniz birçok belediye AK Parti Belediyesi iken burada bu karar alınmış. 2013 yılında bu karar alınmış ve denmiş ki: 'Bundan sonra belediyeler buna katkı verecekler, belediyeler ödeyecekler.' 2020 yılından 2025 yılına kadar uzatıldı. 2025 yılında en son burada hep beraber yeniden bu kanun maddesi teklif olarak gelmişti. Aslında 2025'in sonundan sadece belediyeler sizde de değil üstelik AK Parti'nin, MHP'nin, DEM Parti'nin de belediyeleri var. Dolayısıyla, bütün belediyeleri ilgilendiren bir karar ve deniliyor ki burada, 'Tamam, bu tarihten itibaren hepsini siz ödeyeceksiniz.' 'Eyvallah, öyle olmasın' diyor teklif sahibi arkadaşlar ama yüzde 10 katkınızı hiç olmazsa yüzde 30'a çıkartın" diye konuştu.

'SAYGISIZCA KONUŞMAYIN'

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, AK Parti'li belediyelerin ödeme yapmadığını öne sürmesi üzerine Yeğin, belediyelerin çöpleri düzgün toplamadığını ve suların akmadığın söyledi. İki isim arasındaki sataşma sürerken Arı, AK Parti'li eski belediye başkanlarının borçlarını CHP'lilerin ödediğini söylerken AK Parti'li Yeğin ise ihalelerle birilerinin zengin edildiğini ifade etti. Bunun üzerine Arı, "'Utanmaz. AK Parti'li belediyelerin yaptığı borçları ödüyoruz biz. Ne kadar ayıp ya, saygısızca konuşmayın, küçümseyerek konuşmayın" değerlendirmesinde bulundu.

'MEDENİ İNSANLAR GİBİ TARTIŞALIM'

Yeğin ise 'utanmaz' kelimesi başta olmak üzere tüm hakaretleri iade ettiğini ve konuşmaları 'seviyesiz' bulduğunu ekledi. Yeğin, "Hakaret etmeyeceğim ama bir insan gibi muhabbet edelim ya. Medeni insanlar gibi tartışalım. Niye hakaret ediyorsun, sen aciz bir zavallısın çünkü" dedi.

'SEN TERBİYESİZSİN'

Arı, Yeğin'e cevaben, "Ben insanım, sen değilsin, tamam mı? Saygısız, saygını koru. Biz medeni insanız ama sende öyle bir şey yok. Aciz, aciz. Küçümseyen, dalga geçen, yalan atan; bak, yalan atan diyorum sana. Sensin zavallı. Sen bir ahlaksız, terbiyesizsin" ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Ardından tartışmaların sürmesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, birleşime 8 dakika ara verdi.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Aranın ardından komisyon yeniden toplandı. Maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasıyla teklif, kabul edildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İYİ Parti, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti ve AK Parti Arasında Tartışma - Son Dakika

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