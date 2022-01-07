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İYİ Partili Akalın, seçim güvenliğine ilişkin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi - Son Dakika

İYİ Partili Akalın, seçim güvenliğine ilişkin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi

07.01.2022 11:38
İYİ Partili Akalın, seçim güvenliğine ilişkin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, seçim güvenliği kapsamındaki eğitim çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, seçim güvenliği kapsamındaki eğitim çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Akalın, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak, gerçekleşecek ilk seçimde seçim güvenliği hususundaki seçmen hassasiyetinin bilinciyle sandık görevlilerinin eğitimlerini verecek eğitmenler için çalışma yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda, teşkilatın yüksek ilgisiyle 924 eğitmenin eğitildiğini aktaran Akalın, eğitmenlerin, 3 Ocak 2022 itibarıyla il ve ilçelerde sandık görevlilerine hem İYİ Parti Raporlama Sistemini (İRİS) anlatmaya hem de sandık usullerine dair eğitimleri vermeye başladığını bildirdi.

Gerçekleşecek ilk seçimde 200 bin sandık beklediklerini ifade eden Akalın, "Bütün sandıklarda asil ve yedek üyelerimizle birlikte müşahit de görevlendirecek, hiçbir sandığı sahipsiz bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Merkez'de yarın, il seçim kurullarında itiraza yetkilendirilecek temsilcileri eğitecekleri bilgisini paylaşan Akalın, şöyle devam etti:

"İl seçim kurullarına bildireceğimiz temsilcilere İRİS'i tanıtacak ve sandık usullerine dair eğitimimizi vereceğiz. Ayrıca, il ve ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri, seçimlerde yapılacak itirazların usulleri ve takibi konusunda da gerekli bilgileri aktaracağız. Ocak 2022 sonunda görev sürelerinin sona ermesiyle yeniden oluşturulacak olan ilçe seçim kurullarına partimiz adına bildireceğimiz üyeleri de bu eğitimi verdiğimiz il seçim kurulu itiraz yetkililerimiz ile birlikte eğiteceğiz."

Akalın, eğitimlerin verimliliğini ise Mart 2022 itibarıyla gerçekleştirecekleri seçim tatbikatlarıyla ölçerek, eksikleri tespit edeceklerini, seçimden önce gidermek için gerekli çalışmaları ivedilikle tamamlayacaklarını bildirdi.

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Tolga Akalın, İYİ Parti, Sandık, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Akalın, seçim güvenliğine ilişkin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Akalın, seçim güvenliğine ilişkin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi - Son Dakika
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