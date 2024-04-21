İYİ Partili Bilge Yılmaz Partiden İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Partili Bilge Yılmaz Partiden İstifa Etti

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, istifa gerekçesi olarak Genel Başkan Meral Akşener'in altılı masa sürecini kötü müzakereyle yürüttüğünü belirtti ve ülkemiz için yeni bir yapı altında çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

21.04.2024 17:44
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İYİ Partili Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Bilge Yılmaz, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz yaptığı paylaşımda Genel Başkan Meral Akşener'in altılı masa sürecinin kötü müzakereyle yürüttüğünü ifade ederek, "Bir yılı aşkın süredir yapılan yanlış tercihler beni İYİ Parti'den ayrılmaya ve ülkemiz için yeni bir yapı altında çalışmaya itiyor" dedi.

Yılmaz, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış olmanın huzuruyla İYİ Parti'den ayrılıyorum. İYİ Parti'de birlikte çalışma fırsatı yakaladığım tüm vatansever insanlara minnettarım. Başta genel başkan adayları olmak üzere herkese gelecek kongrede başarılar diliyorum" paylaşımında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Partili Bilge Yılmaz Partiden İstifa Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Partili Bilge Yılmaz Partiden İstifa Etti - Son Dakika
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