İYİ Partili Bilge Yılmaz Partiden İstifa Etti

İYİ Partili Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Bilge Yılmaz, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz yaptığı paylaşımda Genel Başkan Meral Akşener'in altılı masa sürecinin kötü müzakereyle yürüttüğünü ifade ederek, "Bir yılı aşkın süredir yapılan yanlış tercihler beni İYİ Parti'den ayrılmaya ve ülkemiz için yeni bir yapı altında çalışmaya itiyor" dedi.
Yılmaz, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış olmanın huzuruyla İYİ Parti'den ayrılıyorum. İYİ Parti'de birlikte çalışma fırsatı yakaladığım tüm vatansever insanlara minnettarım. Başta genel başkan adayları olmak üzere herkese gelecek kongrede başarılar diliyorum" paylaşımında bulundu. - ANKARA
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İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, partisinin olağanüstü kurultayında genel başkan adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, partinin sahiplerinin üst kurul delegeleri olduğunu belirterek, kongreyi ilk turda kazanacaklarını söyledi. Aydın ayrıca, partinin merkez partisi haline dönüşeceğini ve yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.
CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Çok fazla geçmişle hesaplaşan, onun yanlışları üzerinde günlerce konuşan değil, o yanlışları data olarak tutacağız ama yeni dönemde toplumun beklentilerine hızlı cevap verebilmek açısından yeni...
Edirne İl Genel Meclisi'nin nisan ayı toplantısında, Saros Turizm Merkezi Altyapı Hizmet Birliği Meclisi için 4 asıl ve 2 yedek üye seçimi yapıldı. Ayrıca, ihtisas komisyonlarına da üye seçimleri gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Gegeoğlu, seçilen üyelere görevlerinde başarılar diledi.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Bilge Yılmaz, partiden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, partinin meselesinin genel başkanlık değil, partinin toplumun tamamına konuşabilecek ve umut veren bir yapıya dönüşmesi olduğunu belirtti. Yapılan yanlış tercihler nedeniyle İYİ Parti'den ayrıldığını ifade eden Yılmaz, seçim sürecinde partiye zarar vermemek için beklediğini ve en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.
Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta sandığa gitmeyen 13 milyon vatandaşın oylarını alacaklarını belirtti. Ayrıca, parti olarak iktidara yürüyüş kampanyalarını başlattıklarını ifade etti.
Fatih'te sivil toplum kuruşu temsilcileri tarafından binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.
İYİ Parti'de yerel seçimler sonrası Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya çağıran İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'u dönüştürmek için 485 milyar liralık bir destek açıkladıklarını söyledi. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalardan bahseden Bakan Özhaseki, depremzedelere evlerin teslim edileceğini söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğrafına hakaret içeren sözler söylediği iddia edilen Uğur Gezer isimli şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ise tutuklanan Uğur Gezer'in yüzde 50 zihinsel engeli bulunduğunu belirtti.
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